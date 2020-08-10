Doğu Akdeniz: Türkiye Oruç Reis gemisini bölgeye gönderdi, Yunan ordusu teyakkuza geçti

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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Doğu Akdeniz'e göndermesi ve yeni NAVTEX ilan etmesi sonrası Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuza geçtiği açıklanırken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın bu faaliyete itiraz etmesinin hukuki dayanağı olmadığını ve sivil bir gemiye askeri müdahalede bulunulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmayı "korsan" olarak nitelendirdi ve diyalog konusunda samimi olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Aksoy, Yunanistan'ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Aksoy, Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu savunarak, Türkiye'nin kendisine karşı oluşturulan "şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahip" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, "Öte yandan bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir" dedi.

Yunanistan'dan "teyakkuz" açıklaması

Oruç Reis gemisinin çalışma yapacağı alana ulaşmasının ardından Pazartesi günü Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler'in "teyakkuza geçtiğini" açıkladı.

Floros, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında olağanüstü toplanan Dış İlişkiler ve Savunma Kurulu toplantısına askeri üniformasıyla katıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada toplantıda "Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin gözden geçirildiği" ve "Türkiye'nin provokatif eylemlerine karşı alınması gereken önlemler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu" belirtildi.

Başbakan Miçotakis ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Miçotakis, Michel'i, Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması hakkında bilgilendirdi.

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'Türkiye bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attı'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in Meis adasının güneyindeki Yunan kıta sahanlığı bölgesinde bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Oruç Reis gemisinin Türk savaş gemileri eşliğinde bölgeye gönderilmesinin barış ve istikrarı tehlikeye attığı" kaydedildi.

Aynı açıklamada, "Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygı çerçevesinde imzalandığı, Atina'nın benzeri anlaşmaları diğer komşu ülkelerle de yapmaya hazır olduğuna" dikkat çekildi.

Türkiye'den sonra Yunanistan da yeni bir NAVTEX yayımladı.