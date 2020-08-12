Koronavirüs: İngiltere ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 20,4 küçülerek 11 yıldır ilk kez resesyona girdi

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) verilerine göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında küçüldü. İngiltere böylece Nisan-Haziran döneminde rekor düzeyde daralmayla resmen resesyona girdi.

İki çeyrek art arda daralma teknik olarak resesyon olarak tanımlanıyor.

İngiltere'de otomobil üretimi de 1954'ten sonraki en düşük seviyesine inmişti.

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Haziran'da toparlanma başladı

Kurum yetkilisi Jonathan Athow, "Buna rağmen, Haziran ayındaki gayri safi yurtiçi hasıla, virüsün yayılmaya başladığı Şubat ayındaki seviyesinden altıda bir oranda daha düşük" dedi.