Doğu Akdeniz - Çavuşoğlu: İsviçre'nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

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Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gün içerisinde, İsviçre'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi. İlerleyen saatlerde ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Viyana'ya bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede "Doğu Akdeniz'de tansiyonun azaltılması" konusunun ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu açıklamayı, resmi ziyarette bulunduğu İsviçre'de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip "Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) tavrıyla ilgili de "AB, Yunanistan'ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Viyana'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tüm tarafların uluslararası hukuka göre davranmasını ve ihtilaf yaşanmamasını umduğunu söyledi.

Dendias, "Her şeyin çözümü bulunabilir ancak bunu Türklere sormanız gerek" dedi.

Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı da iki bakanın "ABD ve Yunanistan arasındaki güçlü ikili ilişkileri ve Doğu Akdeniz'de acilen tansiyonun azaltılması konusunda görüştüklerini" kaydetti.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da Cuma günü Doğu Akdeniz gündemiyle videokonferans gerçekleştirdi. AFP'ye göre toplantıdan bir dahaki yüz yüze görüşmeye kadar beklemede kalma kararı çıktı.

Avusturya Dışişleri Bakanı: AB Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeli

Avusturya ise birliğin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmesi düşüncesinde.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenber, Mike Pompeo'nun Viyana ziyareti sırasında düzenlediği ortak basın açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gerginlik hakkında "Avusturya bu tehlikeli durum nedeniyle çok endişeli. Bu gerilimin artma riski var" dedi.

Schallenberg "Doğu Akdeniz'deki bazı ülkelerin attığı adımlar, AB'nin Türkiye ile ilişkisini gözden geçirmesine yol açmalı" diye konuştu.

Fransa iki savaş uçağı ve bir fırkateyn konuşlandırdı

Fransa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmalarına karşı bölgedeki askeri varlığını geçici olarak artıracağını söylemiş ve Perşembe günü bölgeye iki savaş uçağı ve bir firkateyn konuşlandırmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'yı eleştirip "Fransa'nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıklarla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü Doğu Akdeniz'deki gerilimle Yunanistan'ı eleştirip "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" dedi.

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Atina: Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olay bir kaza

Diğer yandan Perşembe günü Kıbrıs ve Girit adaları arasında Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Yunan kaynaklar Reuters haber ajansına konuştu ve iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu ifade etti.

Reuters'a konuşan bir Yunan yetkili, Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Yunan donanmasına ait gemiler tarafından bir süredir takipte tutulduğunu hatırlattı.

Yunan gemisi Limnos'un Oruç Reis'e yaklaştığı, bu sırada önünün Türk donanmasına ait Kemal Reis tarafından kesildiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Yunan kaynak, Limnos'un bir çarpışmayı önlemek adına dümen kırdığını ancak Limnos'un burnunun Kemal Reis'in arka bölümüne çarptığını ifade etti. Yunan kaynak, 'Olay bir kazaydı' diye konuştu ve Limnos'un hasar görmediğini belirtti.

Limnos'un daha sonra Fransa ile birlikte icra edilen müşterek askeri tatbikata katıldığı ifade edildi.