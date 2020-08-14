Nestle Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor

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Fransız balıkçılık federasyonu, kuzeydoğu Fransa'da bir nehirde binlerce balığın ölmesinin ardından, küresel gıda devi Nestle hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aisne nehrinde, yakınlarda Nestle fabrikasının bulunduğu Challerange'da hafta sonu tonlarca balığın ölü bulunduğu belirtilmişti.

Yerel yetkililer balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının düşüşüne bağlı olduğunu açıkladı. Sudaki kirlenmenin kaynağını bulmak üzere testler yapılıyor.

Ardennes Balıkçılık Federasyonu Başkan Michel Adam, Nestle hakkında Fransa çevre yasasını delmekten ötürü suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Şu ana kadar 3 ton ölü balık bulduklarını belirten Adam "Hâlâ ölü balık buluyoruz. Yılan balıkları da dahil olmak üzere, bazıları koruma altında olan 14 tür kirlilikten etkilendi" diye konuştu.

"7 km uzunlukta ve 30 metre genişlikteki bir alanda her şey öldü" diyen Adam, balıkçılar olarak zararlarının binlerce euro olduğunu da belirtti.

40 yıldan uzun süredir balıkçılık yapan Michel Adam, daha önce hiç bu boyutta bir kirlilik görmediğini de ekledi.

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Challerange'da süt tozu üreten Nestle fabrikası, yayımladığı bir açıklamada Pazar gecesi atık su tesislerinden "istemsiz olarak" kimyasal bulunmayan biyolojik atık taştığını doğruladı.

Fabrika müdürü Tony do Rio'nun açıklamasında Pazar gecesi meydana gelen taşkını haber alır almaz üretimin durdurulduğu ve sızıntının kesildiği belirtildi.

"Sızıntı Pazar gecesi yaşanan tek seferlik bir olaydı ve 3 saatten kısa sürdü" denen açıklamada, fabrikadaki üretimin birkaç günlüğüne durdurulduğu ifade edildi.