ABD İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el koyduğunu açıkladı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tankerlerde 1 milyon varilden fazla petrol bulunduğu kaydedildi ve bu "İran'dan şimdiye kadar yapılan en büyük petrol nakli" olarak nitelendirildi.