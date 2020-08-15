Avustralya: 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya girdi, 17 dakika poker oynadı

Kaynak, Getty Images

Avustralya'nın Sydney kentinde, bir annenin, çıkış kapısından 12 yaşındaki kızını gizlice casinoya soktuğu ve çocuğun, ebeveynlerinin yanında 17 dakika süreyle poker oynadığı ortaya çıktı.

Çin'den turist olarak gelen aile, The Star Sydney adlı kumarhaneden çıkarken yakalandı.

New South Wales eyaleti yetkilileri casinoya para cezası kesildiğini açıkladı, ancak aileye bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermedi.

Casinonun kamera kayıtlarında annenin korumaları atlatmak için çıkış kapısını açık tuttuğu, çocuğun daha sonra içeride poker oynayan babasının yanında 21 kez farklı makinelere para attığı görülüyor.

16 yaşındaki çocuk kimlik sorulmadan içeri girdi, votka sipariş etti

Yetkililer, yine aynı kumarhanede 16 yaşındaki bir kız çocuğunun VIP girişinden orta yaşlı bir erkekle kimlik sorulmadan içeri girip votka içtiğini ve gece kulübüne girerken yakalandığını söyledi.

Ülkenin en büyük casinolarından biri olduğu belirtilen The Star Sydney'de yaşanan bir başka olayda da 17 yaşındaki bir çocuğun öğrenci ehliyetiyle içeri girdiği ve 3,5 saat içinde 42 el rulet, 22 el de poker oynadığı ve alkol tükettiği belirlendi.