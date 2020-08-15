Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının üretimi başladı

Rusya'da doktorlar arasında yapılan bir ankete göre, Rus doktorların yarısı yeni aşıya güvenmiyor. Batılı tıp uzmanları ve bilim insanları da, aşının yeterli deneme prosedürlerinden geçirilmediğini söylüyor.