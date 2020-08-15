Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının üretimi başladı
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandığını ve önümüzdeki günlerde vurulmaya başlanacağını duyurdu.
Rusya'da doktorlar arasında yapılan bir ankete göre, Rus doktorların yarısı yeni aşıya güvenmiyor. Batılı tıp uzmanları ve bilim insanları da, aşının yeterli deneme prosedürlerinden geçirilmediğini söylüyor.
Rusya lideri Vladimir Putin, Salı günü yaptığı açıklamada, kızlarından birine aşının vurulduğunu söylemişti.
Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla yeni Covid vakası kayıtalra geçerken, 119 kişi hayatını kaybetti.