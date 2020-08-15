Belarus'ta protestolar: Binlerce eylemci devlet televizyonu önünde toplandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Devlet televizyonu önünde toplanan eylemciler "Halka gerçekleri gösterin" yazılı pankartlar taşıdı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından başlayan protestolar, polis müdahalesi ve gözaltında işkence iddialarına rağmen sürüyor.

Binlerce eylemci, devlet televizyonu önünde toplanarak "gerçekleri gösterin" çağrısı yaptı.

Devlet televizyonunun 100 kadar çalışanı dışarı çıkarak eylemcilere destek verdi. AFP'nin haberine göre bazı devlet televizyonu çalışanları Pazartesi günü greve gitmeyi planlıyor.

AFP'ye konuşan devlet televizyonu çalışanı Andrei Yaroshevich, "Herkes gibi biz de özgür seçimler ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Lukaşenko'nun basın sözcüsü Natalya Eismont ve senato sözcüsü Natalya Eismont çalışanlarla görüşmek üzere devlet televiyonu binasına girerken eylemciler "Utanın" diye bağırdı.

Devlet televizyonu 9 Ağustos'taki seçimlerin ardından başlayan protestoları göstermeme kararı almış, ardından haber bültenlerinde eylemlere kısıtlı yer vermişti.

Seçim günü Lukaşenko destekçilerinin yorumlarını yayınlayan devlet televizyonları, daha sonra eylemlerden şiddet içeren görüntüler yayınlayarak protestocuları suçlamış, halka protestolara katılmamaları uyarısında bulunmuştu.

Devlet televizyonlarının yayın politikası nedeniyle istifa eden gazeteciler olmuştu.

Baltık ülkelerinden seçimin yenilenmesi çağrısı

Letonya, Litvanya ve Estonya liderleri, Belarus'taki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, yeni bir "özgür ve adil" seçim düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Üç ülkenin başbakanı ortak açıklamalarında, yeni seçimlerin uluslararası gözlemcilerle yapılması gerektiğini belirtti.

9 Ağustos'taki seçimleri Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından, ülkede büyük protestolar başlamıştı.

Oylamada, yaygın usulsüzlükler yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları seçim sonuçlarında "hile yapan" Belaruslu yetkililere yönelik yeni ambargolar konulması konusunda uzlaştı. ABD de seçimleri "adil ve özgür olmadığı" gerekçesiyle kınadı.

Merkezi Seçim Komitesi, 1994'ten bu yana iş başında olan Lukaşenko'nun, oyların yüzde 80,1'ini aldığını, ana muhalefetin adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın ise yüzde 10,12 oy alabildiğini duyurmuştu.

Ancak Tikhanskovkaya, oyların düzgün sayılmadığını ve yüzde 60 ila 70 oy aldığını iddia ediyor.

Tikhanovskaya seçim sonuçlarını kabul etmemesinin ardından, Litvanya'ya gitti. Ana muhalefet lideri, çocuklarını da güvenlikleri için oylamadan önce Litvanya'ya gönderdiğini belirtti.

Litvanya ve Letonya, daha önce de, protestoculara karşı şiddetin durması ve sivil toplum üyeleriyle bir ulusal konsey kurulması şartıyla, Belarus'taki krizde arabuluculuk yapabileceklerini söylemişti.

Protestocunun cenazesine binlerce kişi katıldı

Binlerce muhalif eylemci Cumartesi günü daha erken saatlerde, başkent Minsk'te geçen haftaki protestolarda hayatını kaybeden bir protestocunun cenazesi için toplandı.

Pazartesi günü hayatını kaybeden protestocu Alexander Taraikovsky'nin öldüğü yerde toplananlar buraya çiçek bırakıp mumlar yakarken, Lukaşenko'ya karşı sloganlar da atıldı.

34 yaşındaki Taraikovsky'nin ölüm nedeniyle ilgili farklı iddialar var. Yetkililer protestocunun, elinde infilak eden bir patlayıcı nedeniyle öldüğünü söylerken, nişanlısı Taraikovsky'nin polis tarafından vurulduğuna inandığını söyledi.

Başkentte Pazar günü de bir "Özgürlük Yürüyüşü" yapılması planlanıyor.

Kaynak, Reuters

Eylemler, Tikhanovskaya'nın, ülke çapında barışçıl eylemler yapılması çağrısını izliyor.

Bu arada, devlet medyası da Lukaşenko'nun son durumu Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştüğünü duyurdu.