Joe Biden Türkiye hakkında ne dedi, AKP ve muhalefetten hangi tepkiler geldi?

Biden ne dedi?

Sosyal medyada paylaşılan video, Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times'ın hazırladığı The Weekly programından bir bölümü içeriyor. Videoda Biden'a sorulan soru duyulmazken 2 dakika 12 saniyelik görüntülerde Biden şu sözleri sarf ediyor:

"Her neyse, şunu açıkça belirtmeliyiz… Günün sonunda Türkiye de Rusya'ya bağımlı olmak istemez."

Biden bu açıklamaları Demokrat başkan adaylığı kesinleşmeden önce, 16 Aralık 2019'da Amerika televizyon kanalı FX'te yayınlanan The Weekly programının çekimlerinde yapmıştı. The Weekly, New York Times'ın manşetlerinin arkasındaki hikayelere odaklanan bir belgesel serisi.