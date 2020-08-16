Doğu Akdeniz: Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX ilan etti, AB 'Ankara gerilimi artırıyor' dedi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etmesini eleştirip Türkiye'nin bu adımının bölgede gerilimi artırdığını söyledi ve geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Konu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde de gündeme geldi. ABD'den yapılan açıklamada ikilinin 'Doğu Akdeniz'deki gerilimin derhal giderilmesinin konuşulduğu' belirtildi. Çavuşoğlu görüşme sonrası 'Ankara'nın çıkarlarını savunmaya devam edeceğini' söyledi.

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini belirterek 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında yeni bir NAVTEX ilan etmişti. Yavuz gemisi için ilan edilen önceki NAVTEX, 17 Temmuz ile 20 Ağustos tarihlerini kapsıyordu.

Borrell açıklamasında Türkiye'nin yeni duyurusuyla ilgili "Bu eylem, AB Dışişleri Bakanlarının Cuma günü de tekrarladığı gibi, istikrar ve kalıcı çözümler için tek yol olan diyalog ve müzakerelerin devam etmesi ve gerilimin derhal giderilmesi yönündeki çabaları zayıflatıyor ve bu çabalarla çelişiyor" dedi.

Borrell, "Türk yetkililere bu faaliyetlerine derhal son vermeleri ve Avrupa Birliği ile iyi niyetli geniş çaplı bir diyaloga girmeleri çağrısında bulunuyorum" mesajı verdi.

AB Dışişleri Bakanları Cuma günü Doğu Akdeniz gündemiyle bir araya geldikleri toplantıda Yunanistan ile dayanışma halinde olduklarını söylemiş ve bölgedeki gerilimin derhal sona erdirilmesi çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumartesi günü Ankara'nın diyalog kanallarına hazır olduğunu belirtmiş ama Türkiye'nin 'yaptırımlar ve tehditlere boyun eğmeyeceğini' söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Yeni NAVTEX

Türkiye'nin ilan ettiği yeni NAVTEX ile Yavuz sondaj gemisinin Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının güneybatısında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yavuz, Türkiye'nin sahip olduğu üç sondaj gemisinden biri. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey ise sondaj çalışmalarında kullanılacak malzeme ve platformları taşıyan offshore tedarik gemileri.

Fotoğraf altı yazısı, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı parseller

Yavuz'ın sondaj çalışması yaptığı bölge, Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kıta sahanlığı ihtilafının yaşandığı 6 ve 7'nci blokları içeren bölgeye denk geliyor. Kıbrıs yönetimi, bu alanlarda İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerine arama ruhsatı verdi.

Kıbrıs hükümeti Pazar günü erken saatlerde karşı NAVTEX ilan ederek, Türkiye'ye tepki gösterdi.

Kıbrıs yönetiminden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "Yavuz sondaj gemisi ve ona eşlik eden gemilerle Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığında yetkisiz ve yasadışı faaliyette bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu eylem, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte, deniz güvenliği prosedürlerini etkilemekte ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç oluşturmaktadır" denildi.

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Savunma Bakanlığı: TCG Kemalreis Barbaros Hayrettin Gemisi'ne refakat ediyor

Türkiye'nin iki araştırma gemisinin ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri devam ediyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Kemalreis firkateyninin Kıbrıs'ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa gemisine refakat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir" denildi.

Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarında gemilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Akdeniz'de bulunan bir diğer araştırma gemisi Oruç Reis de faaliyetlerine devam ediyor.

Oruç Reis, offshore tedarik gemileri Ataman ve Cengiz Han ile birlikte Kıbrıs açıklarında sismik çalışmalar yürütüyor.