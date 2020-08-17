Koronavirüs: Güney Kore'de rekor vaka artışının merkezindeki kilise

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Koronavirüs: Güney Kore'de rekor vaka artışının merkezindeki kilise

Koronavirüs salgınının başlarında aldığı tedbirlerle örnek gösterilen Güney Kore'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Başkent Seul'de bir kilisedeki 4 bin 500 kişiden 313'ünde virüs tespit edildi. Kilise ibadete kapanıp mühürlendi.

Ayine katılan herkese karantina zorunluluğu getirilirken Sarang Jeil Kilisesi'nin bulunduğu bölgede de sokağa çıkma kısıtlamaları devreye sokuldu.

Başkent Seul'de de toplu etkinliklere katılım sayısı 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıtı protestolar düzenleyen kilise üyeleri ise, eylemlerinin 'koronavirüs bahanesiyle' bastırılmaya çalışıldığını savunuyor.

Bir kilise mensubu, 15 Ağustos'taki protesto öncesi kilisedekilerde virüs bulunmadığını, gösteriden bir gün önce yapılan testlerde 300 vakanın tespit edildiğini söylerken, "Bu hükümetin işi. Protestolarımızı virüs bahanesiyle engellemek istiyorlar" dedi.

Bölgede yaşayanlar ise hükümetten şikayetçi. Yetkililerin kiliseyi 'çok daha erken bir tarihte kapatmaları' gerektiğini savunan bir Seul sakini "Komşularıma gidemiyorum. Süpermarkete gidemiyorum. Kiliseye karşı çok yumuşak yaklaştılar. Şimdi bedelini biz ödüyoruz" dedi.

Güney Kore'de son vakalarla birlikte toplam enfeksiyon sayısı 15 bin 500'ü geçti. Ülkede koronavirüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.