Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı: Üst düzey bir Rus general öldü

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Suriye'de Deyr ez Zor yakınlarında, Rus askeri konvoyunun yolu üzerinde tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu bir üst düzey Rus komutanın öldüğü bildirildi.

Suriyeli muhaliflere ait basın olayda toplam 4 Rus askerinin öldüğünü bildirirken, Rus TASS haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde Rus generalin öldüğü saldırıda 2 askerin de yaralandığını belirtti.

TASS saldırının Deyr ez Zor'a 15 km mesafede gerçekleştiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, Pazartesi günü de Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk-Rus ortak devriye görevi sırasında bir bombalı saldırı düzenlendiğini saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklaması Interfax, RIA Novosti ve TASS haber ajansları tarafından paylaşıldı.

Açıklamada bombanın, konvoyun Deyr ez Zor bölgesinde insani operasyondan dönerken infilak ettiği belirtildi.

Daha erken saatlerde bazı muhalif Suriyeli gazeteci ve haber siteleri, Deyr ez Zor'da Taim petrol bölgesi yakınında bir mayın patlaması sonucu bir Rus komutan ve Suriye yönetimini destekleyen Ulusal Savunma Güçleri komutanı Muhammed Taysir el Dhaher'in öldüğünü aktarmıştı.

İki patlama haberi arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar el Esad'ı desteklemek üzere binlerce Rus askeri bulunuyor.

'Rus keşif uçakları düşürüldü'

BBC İzleme Servisi'nin yerel medyadan aldığı haberlere göre, Salı günü, büyük kısmı cihatçı Tahrir el-Şam örgütünün kontrolünde olan İdlib eyaletinde, "birkaç" Suriye keşif uçağı düşürüldü.

Suriye'de muhaliflere yakın Step haber ajansı, bir Rus uçağının İdlib'in güneyindeki Maarblit bölgesinde bir uçağın muhalifler tarafından düşürüldüğünü, ikinci bir Rus uçağının ise Maarat Masrin bölgesinde "bilinmeyen bit sebepten" düştüğünü duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise muhaliflerin Türkiye sınırına yakın bölgede 3 Rus uçağını düşürdüğünü aktardı.

Salı günü erken saatlerde İdlib bölgesinde Rus hava saldırılarının arttığı haberleri gelmişti.

İblib'de ateşkes bozuldu mu?

Reuters haber ajansı da Rus jetleri olduğu düşünülen jetlerden bugün İdlib'de bazı bölgelere hava saldırısı yapıldığı haberleri geldiğini aktardı.

Rus Sukhoi jetlerinin, Harbanuş ve Şeyh Bahr Nahr'da yerlerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı bölgelere bombardıman düzenlediği bildirildi.

Hava saldırısı haberlerine yönelik Rusya ya da Suriye yönetiminden bir açıklama gelmedi.