ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki rekor seviyeleri aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapanırken, Dow Jones da Şubat ayındaki rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0.22 artışla günü 3,389.78 puandan, yani koronavirüs salgının öncesi son rekorun kırıldığı 19 Şubat'tan 3 puan yüksekte kapattı. Endeks yıl başından bu yanaysa genelde yüzde 5 yükseldi.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 artışla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.