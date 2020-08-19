Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden 1000 öğretmen gözaltına alındı

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Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın kapatılmasını protesto için düzenlenen gösterilere katılan bin kadar öğretmen gözaltına alındı.

100 binden fazla üyesi bulunan sendika, Ekim'de zamlar ve özlük hakları konusunda hükümetle anlaşamayınca greve gitmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla çıkarılan yasa uyarınca Mayıs'ta öğretmenlere maaş zammı ödemeleri durdurulmuş, sendika da geçen ay kapatılmıştı.

Binlerce öğretmen hükümeti protesto için sokaklara dökülmüştü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre yaklaşık iki hafta önce düzenlenen gösterilere katılan öğretmenlerin yarısına yakını koronavirüs döneminde işlenen ekonomik suçlarla ilgili düzenleme kapsamında gözaltına alındı.

Medyaya yayın yasağı

Ürdün medyasına gözaltılarla ilgili yayın yasağı getirildi.

Hükümet öğretmenlerin gözaltına alınmasında bir rolü olmadığını, kararın bağımsız yargı tarafından verildiğini savunuyor.

Ancak Guardian'a göre gözaltına kararı, Arap monarşileriyle Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki savaşın bir sonucu.

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Ürdün Müslüman Kardeşleri öğretmenler sendikasının kapatılmasından birkaç hafta önce yasa dışı ilan etmişti.

Amman'daki diplomatlar, Müslüman Kardeşler'in sendikada bir dereceye kadar ağırlığı olduğunu ancak üye sayısının çokluğu ve çeşitliliği göz önüne alınınca hareketin etkisinin sınırlı olduğunu söylüyor.

50 yılı aşkın bir süre yasaklı olan öğretmenler sendikası, Arap Baharı protestoları sonrasında 2011'de yeniden açılmıştı.