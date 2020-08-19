Belarus'ta protestolar: Lukaşenko 'Artık git' sloganları sürerken 26 yıllık iktidarını sürdürebilecek mi?

Belarus'ta 9 Ağustos yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklandı.

Bazı analistlerin "Avrupa'nın son diktatörü" olarak nitelendirdiği Lukaşenko, iktidarının en zor günlerini yaşıyor.

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Peki Belarus nasıl bu noktaya geldi? Bundan sonrası için neler bekleniyor?