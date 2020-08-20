Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hitaben 'Provokasyonları durdurun, iki medeni komşu olarak konuşalım' dedi

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Miçotakis, "Provokasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Türkiye çeşitli cephelerde artan düzeyde provokasyon gerçekleştirdi" diye konuştu.

Christiane Amanpour'un sunduğu programda ideal çözümün ne olması gerektiği yönündeki soru üzerine ise Miçotakis, iki ülkenin aralarındaki farklılıkları "medeni komşular olarak oturup tartışmaları" gerektiğini söyledi.

Ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerine tahammül edemeyeceğini belirten Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Girit ile Kıbrıs arasındaki bölgeye önemli sayıda askeri gemi göndermesini, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak gördüğünü vurguladı.

Kiryakos Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sınır anlaşmasının ise diğer ülkeler arasında da emsal teşkil edebileceğini belirtti.

Miçotakis, Amerikan New York Times gazetesinin, "Yunanistan, ülkeye iltica etmek isteyen sığınmacıları karasularının dışına itiyor" iddiasını ise yalanladı.

New York Times'ta 14 Ağustos'ta yayımlanan haberde Yunanistan'ın sığınmacıları Ege Denizi'nde Türkiye tarafına doğru püskürttüğü öne sürülmüştü.