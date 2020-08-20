Slovak iş adamının Belçika'da 2 yıl önce polis şiddeti sonucu öldüğü, yanında Nazi selamı verildiği ortaya çıktı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Charleroi Havaalanı'nda 2 yıl önce komaya girerek hayatını kaybeden Jozef Chovanec adlı Slovak vatandaşının, polis şiddeti sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Belçika medyasına göre, havaalanı karakolunda, ABD'deki George Floyd olayının bir benzeri yaşandı.

28 Şubat 2018'de uçağa biniş işlemleri sırasında "saldırgan üslup kullandığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 38 yaşındaki Jozef Chovanec nefes almakta zorlandı, polisler 16 dakika boyunca Slovak iş adamının üzerine oturdu.

Olayla ilgili soruşturma, oldukça yavaş ilerledi. Soruşturma sürecinde, Josef Chovanec'in ölümüne neden olmakla suçlanan polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenen soruşturma, Belçika medyasının elde ettiği kamera kayıtları nedeniyle farklı bir boyut kazandı. Hücredeki kameranın kaydettiği görüntülere göre, hücre kapısına kafasını vurarak, dışarı çıkarılmayı isteyen Slovak iş adamına 4-5 polis müdahale ediyor.

Sert müdahale sonucu elleri kelepçelenen kişi fenalaşmış halde yerde yatarken, bir grup polis memuru kahkahalar atarak etrafında dans ediyor.

Polis memurlarından biri, kolunu öne uzatarak Nazi selamı verirken, bir memur da da Chovanec'in üzerine oturuyor.

Giderek durumu kötüleşen ve komaya giren Slovak vatandaşı, ertesi günü hastanede hayatını kaybetti.

Kamera görüntülerinin medya ve sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine, Nazi selamı veren kadın polis memuru, aktif görevden alınarak, masa başı göreve atandı.

'O zaman bunları bilsek, gerekli önlemi alırdık'

Federal polis sözcüsü Sarah Frederickx, olayla ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldıklarını belirterek, Nazi selamı veren polisin, halkla temasının engellendiğini söyledi.

Kamera görüntüleri sonrası acilen ön soruşturma başlattıklarını belirten sözcü, konuyu çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Frederickx, olay sonrası bu kamera görüntülerinden haberdar olmadıklarını savunarak, "O zaman bunları bilsek, gerekli önlemi alırdık" dedi.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens ve İçişleri Bakanı Pieter De Crem de, polisin müdahalesi için "orantısız" dedi.

Koen Geens, normal işletile göre, olayla ilgili davanın 2021'de başlayacağını anımsatarak, kendisine göre böyle bir dava için bunun çok uzun bir süre olduğunu söyledi.

De Crem de, görüntülerin şok edici olduğunu vurgulayarak, polis memurlarının görevden alınması konusunda doğrudan yetkili olmadığını, bu konuyu müfettişlik ve emniyet yönetimine bıraktığını açıkladı.

Muhalefetteki Yeşil Sol Parti Milletvekili Jessika Soors, Twitter hesabından kamera görüntülerini paylaşarak, polis ve yargı için daha sert bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Polis şiddeti sonucu öldüğü belirlenen Slovak iş adamının dul eşi Henrieta ise, ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un görüntülerini izlediğinde, kocasının da aynı şekilde öldüğünü anladığını söylüyor.