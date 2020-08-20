ABD'den İngiltere'ye güvence: IŞİD'in 'Beatles' hücresinin son iki üyesine ölüm cezası verilmeyecek

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Alexanda Kotey (solda) ve El Şafi El Şeyh Suriyeli Kürt güçlerce yakalanmıştı.

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin son iki üyesinin alacağı ceza, ABD ile İngiltere arasında bir hukuk mücadelesine dönüştü.

ABD, şüphelilerle ilgili yabancı ülkelere istihbarat sağlarken "idam cezası verilmemesi" şartı koşan İngiltere'ye güvence verdi.

36 yaşındaki Alexanda Kotey ve 31 yaşındaki El Şafi El Şeyh, IŞİD'in 'Beatles' hücresinin son iki üyesi.

Geçmişte İngiliz vatandaşı olan bu iki militan, Batılı rehinelerin kafasını keserek öldürdükleri iddiasıyla Irak'ta Amerikan ordusunun gözetiminde tutuluyor.

Militanlar hakkında ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek bir yargı süreci arayışında olan ABD'nin İngiliz istihbaratıyla işbirliği, hukuki bir engele takıldı.

İngiltere, hakkında istihbarat sağladığı ya da iade ettiği zanlıların ölüm cezasına çarptırılmayacağına yönelik yabancı hükümetlerden güvence istiyor.

Son olarak ABD, iki militanın suçlu bulunması durumunda bile idam cezasının uygulanmayacağı yönünde İngiltere'ye güvence vererek, gerekli istihbaratın sağlanmasını talep etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'na mektup

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e hitaben bir mektup kaleme alan ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD makamlarının bu iki militanla ilgili ölüm cezası talep etmeyeceğini, ceza verilse dahi uygulanmayacağını bildirdi.

Barr, verilen bu güvenceyle birlikte İngiltere'nin hızla "önemli kanıtları" paylaşacağını umduğunu belirtti ve "İngiltere'den istediğimiz kanıtları alıp, işbirliğini sağlarsak, ABD yasalarıyla yargılamayı sürdürmek niyetindeyiz." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise. IŞİD bünyesinde suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için İngiltere'nin uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

İşbirliği, El Şeyh'in girişimiyle kesildi

İngiliz ve Amerikan istihbaratları arasındaki işbirliği, militanlardan El Şafi El Şeyh'in "İngiltere'nin idam cezasına karşı tutumuyla çeliştiği" gerekçesiyle yargı yoluna gitmesi sonucu kesilmişti.

İdam cezasına karşı tutumun uzun süredir geçerli olduğunu vurgulayan İngiliz Yüksek Mahkemesi, bu vakadaki önceliğin "şüphelilerin yargı önüne çıkmalarının sağlanması" olduğunu belirtti.

Bunun nedeni, ABD'nin Guantanamo üssündeki tartışmalı askeri cezaevinde şüphelilerin yargılama olmaksızın tutulması. İngiltere, militanların Guantanamo'ya gönderilmesi durumunda, istihbarat paylaşımını durduracağını açıklamıştı.

'Irak hükümetine teslim edilebilir'

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, sorun Ekim ortasına kadar çözülmezse, iki militanın Irak hükümetine teslim edilebileceği konusunda ABD'nin uyarıda bulunduğunu söylüyor.

Öldürülen Batılı rehinelerden bazılarının yakınları, militanların ölüm cezasına çarptırılması yerine adil yargılanmalarını tercih ettiklerini söyledi.

IŞİD'in 'Beatles' hücresiyle ilgili açıklama yapan Amerikalı yetkililer, Alexanda Kotey'in rehinelere işkence ettiğini ve örgüte yeni militan bulmakla görevli olduğunu kaydetmişti.