Manchester Arena saldırısı: İngiltere'de intihar saldırganının kardeşi 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak, GMP Fotoğraf altı yazısı, Haşim Abedi, saldırıdan bir gün sonra Libya'da yakalandı.

22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester kentindeki 22 kişinin öldüğü intihar saldırısını düzenleyen Salman Abedi'nin kardeşi Haşim Abedi 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde düzenlenen saldırıda 59 kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme, konser salonunda üzerindeki bombayı patlatan ağabeyi Salman Abedi'ye saldırıyı planlamasına yardımcı olan Haşim Abedi'nin, "en az ağabeyi kadar suçlu olduğuna" karar verdi ve onu 22 cinayetten suçlu buldu.

31 Aralık 1994'te Manchester'da doğan ve Libya kökenli olan Abedi'nin zanlısı olduğu saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Abedi, duruşma için Old Bailey'deki mahkemeye salonuna girmeyi reddetti ve mahkeme binasındaki hücrede bekledi.

Yargıç Jeremy Baker mahkemede, suçlamalar için "Gerçek şu ki, bunlar büyük ölçekli, ölümcül, dehşet verici sonuçları korkunç suçlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Ailelerin verdiği fotoğraflar Fotoğraf altı yazısı, Üst sıra(soldan sağa): Lisa Lees, Alison Howe, Georgina Callander, Kelly Brewster, John Atkinson, Jane Tweddle, Marcin Klis, Eilidh MacLeod - Orta sıra (soldan sağa): Angelika Klis, Courtney Boyle, Saffie Roussos, Olivia Campbell-Hardy, Martyn Hett, Michelle Kiss, Philip Tron, Elaine McIver - Alt sıra (soldan sağa) Wendy Fawell, Chloe Rutherford, Liam Allen-Curry, Sorrell Leczkowski, Megan Hurley, Nell Jones

Yargıç Baker, 23 yaşındaki Abledi'nin şartlı tahliye için başvuru yapma hakkı elde etmesinden önce 55 yıl hapis yatması gerektiğine karar verdi.

Haşim Abedi, saldırı sırasında 21 yaşının altında olduğu için, İngiliz yasalarına göre ömür boyu hapis cezasına çarptırılamıyor.