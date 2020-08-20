Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer'

Koronavirüsün görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentinde binlerce insanın maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın katıldığı havuz partisi dünyayı şaşırttı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zhao, "Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor. Umarım bundan sonra çekeceğiniz haberler Çin'in mücadelesindeki gerçekleri yansıtır" ifadelerini kullandı.