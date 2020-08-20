Steve Bannon: Trump'ın eski strateji danışmanı dolandırıcılıkla suçlandı

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Steve Bannon New York'taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık teşebbüsünde bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duvarı biz inşa ediyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.

Bannon'ın banka hesabına kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığı, Bannon'ın bu paranın bir kısmını kişisel harcamaları için kullandığı belirtildi.

Perşembe günü lüks bir yatta gözaltına alınan Bannon, federal mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak Bannon'ın özel uçak veya gemiyle seyahat etmesi ve yurtdışına çıkması yasaklandı.

New York Güney Bölge Başsavcı Vekili Audrey Strauss, Bannon'ın Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'yle birlikte kampanyada toplanan tüm paranın duvar inşaatı için harcanacağı konusunda yalan beyanda bulunarak yüz binlerce doları kişisel çıkarları için kullandıklarını kaydetti.

Strauss, kampanyayı başlatan Kolfage'ın da 350 bin doları kendi hesabına aktardığını söyledi.

Kolfage ve Badolato Florida'da, Shea ise Colorado'da mahkemeye çıkacak.

ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi, Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinin başında geliyordu.

Trump'ın seçim kampanyasını Bannon yönetmişti.

Bannon'ın gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Trump, bu konuda "çok kötü hissettiğini" söyledi ve kendisinin kampanyayla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Trump, "Ben bunun devletin işi olduğunu, özel şahıs işi olmadığını söyledim,... ve o dönem düşüncemi kuvvetle ifade ettiğimi sanıyorum" dedi.

Trump'ın tepkisini çekmişti

Steve Bannon, Trump'ın strateji danışmanlığı görevi öncesi yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ağustos 2017'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Bannon'ın Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un "Fire and Fury" (Ateş ve Öfke) adlı kitabındaki bazı ifadeleri Trump'ın tepkisini çekmişti.