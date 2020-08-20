Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Yo-jong'a daha fazla yetki devretti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızkardeşi Kim Yo-jong

Güney Kore istihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kız kardeşi Kim Yo-jong'un da aralarında bulunduğu danışmanlarına daha fazla yetki devrettiğini iddia etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan açıklamada Kim'in hala "mutlak otorite" sahibi olduğu, ancak stresini azaltmak için birçok politika belirleme alanını başkalarına devrettiği belirtildi.

Ancak Güney Kore istihbaratı daha önce Kuzey Kore ile ilgili yanlış iddialarda da bulunmuştu.

İstihbarat servisinin bu bilgileri Perşembe günü parlamentoya aktardığı ifade ediliyor.

Milletvekilleri de daha sonra bunları gazetecilerle paylaştı.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, diğer görevlerinin yanı sıra Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikalarından sorumlu olduğu ve "fiilen iki numaralı lider" haline geldiği belirtildi. Ancak Kim'in genel kontrolü elinde tuttuğu ve "halefini belirlemediği" vurgusu da yapıldı.

Ancak bazı uzmanlar bu istihbarata şüpheyle yaklaşıyor. NKNews haber sitesi Kim Yo-jong'un bu ay iki önemli toplantıya gitmediğini yazarken, bazı gözlemciler de onun terfi edilmekten ziyade yetkisinin azaltılmış olabileceği spekülasyonları yapıyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kim Jong-un ve kızkardeşi Kim Yo-jong

Kim Yo-jong kimdir?

Kim Yo-jong, Kuzey Kore liderinin kardeşleri arasında ona en yakın ve güçlü müttefiki olarak tanımlanıyor.

1987 doğumlu ve ağabeyinden dört yaş küçük olan Kim Yo-jong, onunla aynı dönemde İsviçre'nin Bern kentinde eğitim gördü.

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Kim Yo-jong, Şubat 2018'de ağabeyini temsilen, Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığında ilk kez dikkatleri çekmişti. Kim ailesinden biri ilk kez Güney Kore'ye gitmişti.

Ayrıca ağabeyi ile uluslararası zirvelerde görev aldı. Bunlar arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan zirveler de bulunuyor.

BBC Seul Muhabirinin analizi

Kim Yo-jong şüphesiz yükselişte.

Bazı uzmanlar, Kuzey ve Güney Kore arasında bu yıl başlarında yaşanan krizin Yo-jong'a daha fazla platform sağlama amacıyla çıkarıldığı kanısında.

Kim Yo-jong Mart'ta kamuoyuna ilk açıklamasını yapmış, Güney Kore'yi şiddetle kınamıştı. Daha sonra da "Yüksek Lider, Parti ve devlet tarafından kendisine yetki verildiğini" söyledi.

Ayrıca Kim Jong-un ile Trump arasında bu yıl içinde bir zirve olabileceğini, "Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik en küçük bir tehdit teşkil etme niyeti olmadığını" yazdı.

Tüm bunlar Kim Yo-jong'a ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikaları etkilemesi için sorumluluk verilmiş olabileceğini gösteriyor.