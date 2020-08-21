Libya'da ateşkes: AB 'ateşkes yeni bir umut yarattı, dış müdahaleler sona ermeli' dedi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı bir asker Sirte'de.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrol ettiği ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akile Salih ateşkes ilan etti.

Akile Salih bölgede tüm düşmanlıkların sona ereceğini ve yakında seçimlere gidileceğini duyurdu.

Salih, Libya topraklarında tam egemenlik sağlanması ve "yabancı kuvvetlerle paralı askerlerin ülkeyi terk etmesini" istediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez al-Sarraj da Cuma günkü açıklamasında "tüm askeri güçlere derhal ateşkes ilan edilmesi ve operasyonların durdulması" talimatı verdi.

Sarraj açıklamayı UMH'nin Facebook sayfasından yayımladı. Açıklamada, "Siyasi ve ulusal sorumluluklarımızdan kaynaklı olarak, ülkedeki ve bölgedeki mevcut durumun bize dayattıkları da göz önünde bulundurularak, pandemi şartları da eklenince Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve ek olarak Libya topraklarında tüm muharebelerin sona erdirilmesi talimatı verdi" dendi.

Açıklamada ayrıca, "Gerçek bir ateşkesin sağlanabilmesi için Sirte ve Cufra bölgelerinin silahsızlandırılması ve her iki taraftaki polis hizmetlerinin güvenlik tertiplerini kabul etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

AB: Ateşkes yeni bir umut yarattı, dış müdahaleler sona ermeli

Avrupa Birliği (AB), Libya'da rakip yönetimlerin ateşkes ilan etmesi ve seçim yapılacağını açıklamasının ülke açısından "yeni bir umut" yarattığını kayedetti.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'daki gelişmeleri "olumlu ilk ileri adım" olarak niteledi.

Borrell, ateşkes ilanınının, "Libyalı liderlerin mevcut açmazı aşma kararlılığının göstergesi ve uzun süredir devam eden Libya krizine barışçıl bir siyasi çözüme yönelik ortak payda ve ülkedeki tüm dış müdahalelerin sona ermesi bakımından yeni bir umut yarattığını" söyledi.

Borrell, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için "somut adımlar" atılması çağrısı yaptı ve bunun için "Libya'daki tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi" ve barış müzakerelerinin "BM önderliğindeki Berlin süreci çerçevesinde" yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler memnun

BM Libya Özel Temsilciliği de Twitter hesabından her iki taraf için "önemli bir anlaşma" olarak nitelediği ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Libya'da çatışmalar, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte kenti önlerine kadar ilerlediği Haziran ayından itibaren yerini sükûnete bırakmıştı.

Uluslararası baskılar sonucunda UMH'nin Sirte ve Cufra operasyonlarını askıya alması, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin de karşı atağa geçmemiş olması taraflar arasında fiili bir ateşkesin zeminini oluşturuyordu.

Türkiye bu yeni süreçte, üç ayaklı bir diplomasi takip ederek hem ateşkesin kalıcı bir hale gelmesine, hem de Kuzey Afrika'nın önemli petrol rezervlerine sahip olan ülkesi Libya ile ekonomi, enerji ve belediye hizmetleri alanlarında işbirliğini daha da derinleştirmeye çalıştı.

YouTube paylaşımını geçin, 1 Video altyazısı: Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. YouTube paylaşımının sonu, 1