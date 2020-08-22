Harry Maguire: Yunanistan'da gözaltına alınan Manchester United'ın kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

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Tatil için gittiği Yunanistan'ın Mikonos adasında gözaltına alınan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire serbest bırakıldı.

Harry Maguire'ın İngiltere'ye dönebileceği açıklandı.

İngiltere milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki Harry Maguire bugün yargıç karşısına çıktı.

Maguire'ın avukatı Konstantinos Darivas, müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Tutuksuz yargılanacak Maguire'a hangi suçlamaların yöneltildiği henüz bilinmiyor.

Davada ilk duruşma Salı günü yapılacak.

Maguire'ı duruşmada sadece avukatı temsil edebilecek.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise "üç yabancının" Perşembe günü polisle kavga ettikleri iddiası üzerine gözaltına alındıkları belirtildi.

Yunan polisi daha önce bir barın dışında iki grup arasında kavga çıktığını, polis memurlarının kavgayı ayırmaya çalıştığını, üç yabancının bir polise saldırdığını ve gözaltına alınan yabancılardan birinin yargılanmaması karşılığında rüşvet teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Harry Maguire

Dünyanın en pahalı defans oyuncusu

Manchester United, Harry Maguire'ı geçen yıl Leicester City'den transfer ederken 80 milyon sterlin bonservis ücreti ödemişti.

Bu, dünyada bir defans oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis ücreti.

Manchester United, gelişmelerden haberdar olduğunu ve Harry Maguire'ın Yunan yetkililerle işbirliği içinde hareket ettiğini duyurdu.