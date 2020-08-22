Koronavirüs - İngiltere Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Virüs daima aramızda olacak'

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İngiltere Bilim Kurulu üyesi Mark Walport, koronavirüsün "şu ya da bu biçimde daima aramızda olacağını" söyledi.

Walport, insanların düzenli aralıklarla aşı olması gerekeceğini kaydetti.

Walport'un açıklaması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanının dünkü ifadelerinin ardından geldi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günkü basın toplantısında, koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini, 1918'deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da iki yıl sürdüğünü söylemişti.

Walport, dünya nüfusunun 1918'dekinden çok daha fazla olduğunu, nüfus yoğunluğunun fazlalığı ve seyahatler nedeniyle virüsün kolayca yayıldığını kaydetti.

BBC Radio 4'a konuşan bilim kurulu üyesi, salgını kontrol altına almak için "küresel çapta aşılama" gerektiğini, ancak koronavirüsün çiçek hastalığına yol açan virüs gibi aşılama yoluyla ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

Walport, "Bu virüs şu ya da bu biçimde daima aramızda olacak ve hemen hemen kesinlikle aşıların tekrarlanması gerekecek. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşı olması gerekecek" dedi.

Can kaybı 800 bine ulaştı

WHO Başkanı Ghebreyesus, 1918'de İspanyol gribi salgınının atlatılmasının iki yıl aldığını, teknolojideki gelişmeler sayesinde koronavirüsün "daha kısa bir zamanda" durdurulabileceğini ifade etmişti.

İspanyol gribi salgınında 50 milyon kişi yaşamını yitirmişti.

Koronavirüs salgınında bugüne dek ölenlerin sayısı 800 bine ulaştı; vaka sayısı ise 23 milyona yaklaştı.