Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları bir süre havada asılı kaldı

Londra'nın simgelerinden biri olan Tower Bridge köprüsü bir saati aşkın bir süre havada asılı kalınca yüzlerce araç trafikte mahsur kaldı.

Bir süre sonra köprü yayalara yeniden açıldı, ancak araçların başka bir yol kullanmaları istendi.

Olayla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan bir mesajda "Yaklaşık bir saattir burada takıldım kaldım…" denilirken, bir başka kişi de "Evet, Tower Bridge kesinlikle takıldı! Bir taraf aşağı inerken diğeri inmedi!" diye yazdı.