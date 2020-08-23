Giresun'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi
Giresun'da Pazar günü meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan sekiz kişinden birinşn cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Bununla birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi.
Selde hayatını kaybedenlerden ikisi araçları sel sularına kapılan askerlerdi. Kaybolan üçü asker yedi kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
Pazar akşamı başlayan sağanak yağışla birlikte bölgedeki Aksu Deresi taştı.
Bölgede çok sayıda ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.
AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Giresun Valiliği kriz merkezi oluşturdu.
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Metrekare başına düşen yağmur 100 kilogramı aştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yağmurun Cumartesi günü 16.00'da başladığını ve 21.00'e kadar etkili olduğunu söyledi.
Bekir Pakdemirli, metrekare başına düşen yağmurun yer yer 100 kilogramı aştığını belirtti.
Arama-kurtarma çalışmalarına çevre illerden ekipler de katılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
#Giresun’da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 23, 2020
Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.
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