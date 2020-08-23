Giresun'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi

Giresun'da Pazar günü meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan sekiz kişinden birinşn cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Bununla birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Selde hayatını kaybedenlerden ikisi araçları sel sularına kapılan askerlerdi. Kaybolan üçü asker yedi kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Giresun Valiliği kriz merkezi oluşturdu.

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