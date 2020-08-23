Giresun'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi

Giresun

Kaynak, DHA

Giresun'da Pazar günü meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan sekiz kişinden birinşn cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Bununla birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Selde hayatını kaybedenlerden ikisi araçları sel sularına kapılan askerlerdi. Kaybolan üçü asker yedi kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Pazar akşamı başlayan sağanak yağışla birlikte bölgedeki Aksu Deresi taştı.

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Bölgede çok sayıda ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Giresun Valiliği kriz merkezi oluşturdu.

Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir

Haberin sonu

Kaynak, Getty Images

Metrekare başına düşen yağmur 100 kilogramı aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yağmurun Cumartesi günü 16.00'da başladığını ve 21.00'e kadar etkili olduğunu söyledi.

Bekir Pakdemirli, metrekare başına düşen yağmurun yer yer 100 kilogramı aştığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmalarına çevre illerden ekipler de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Twitter paylaşımını geçin, 1

Twitter paylaşımının sonu, 1

Kaynak, Getty Images