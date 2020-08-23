Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih oldu

Karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Bayern'in golcüsü Robert Lewandowski'nin bir şutu da ilk yarıda direkten döndü.

Alman kulübü bu galibiyetle 6. kez bir numaralı kupayı evine götürdü.

Bayern finale çıkarken, çeyrek finalde Barcelona kulübünü 8 - 2'lik tarihi bir skorla elemişti. Ardından da yarı finalde bir diğer Fransız kulübü Lyon'u 3-0'la geçti.