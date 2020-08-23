Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih oldu
Portekiz'in Lizbon kentinde, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan finalde, Bayern Münih, Paris Saint Germain'i tek golle geçerek Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.
Karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Bayern'in golcüsü Robert Lewandowski'nin bir şutu da ilk yarıda direkten döndü.
Paris kulübünün yıldız isimleri Neymar ve Kylian Mbappe özellikle ilk yarıda buldukları şanslarda Manuel Neuer'i geçemediler.
Alman kulübü bu galibiyetle 6. kez bir numaralı kupayı evine götürdü.
Bayern finale çıkarken, çeyrek finalde Barcelona kulübünü 8 - 2'lik tarihi bir skorla elemişti. Ardından da yarı finalde bir diğer Fransız kulübü Lyon'u 3-0'la geçti.
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Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, koronavirüs ayarlamaları nedeniyle tek maç üzerinden oynandı.
Final karşılaşması da İstanbul'dan seyircisiz oynanmak üzere Lisbon'a alınmıştı.