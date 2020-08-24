Jacob Blake: ABD'de polis siyah bir erkeği 7 el ateş ederek vurdu, protestolar başladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kenosha'da protestocular bazı araçları ateşe verdi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru Jacob Blake isimli siyah bir ABD vatandaşını vurdu. Blake'in silahsız olduğu belirtildi.

Kenosha kentinde yaşanan olaya dair sosyal medyada paylaşılan bir videoda Blake'in bir arabaya binmeye çalışırken polisin arkadan 7 el ateş ettiği ve Blake'in vurulduğu görülüyor.

Blake'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Blake'in babası ise yaptığı Facebook paylaşımında oğlunun hayatta olduğunu ve durumunun iyi olduğunu yazdı.

Blake'in vurulmasının ardından eyalette protestolar başladı. Eylemciler güvenlik görevlileriyle çatıştı. Araçlar ateşe verildi, polis protestocuları engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar üzerine Kenosha'da bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Wisconsin Valisi Tony Evers, silahsız olduğu bildirilen Blake'in vurulmasının ardından Twitter'da 5 mesajlık bir paylaşım yaptı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 While we do not have all of the details yet, what we know for certain is that he is not the first Black man or person to have been shot or injured or mercilessly killed at the hands of individuals in law enforcement in our state or our country. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Evers, "Siyah Wisconsinlilerle ilişki kurarken aşırı güç kullanımına karşıyız" diye yazdı ve silahsız olduğu bildirilen Blake'in vurulmasını kınadı.

Black Lives Matter örgütlenmelerinin sözcülerinden Clyde McLemore gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı doruğa çıkıyor. Biz hasta ve yorgunuz" dedi.

Kenosha İlçe Yönetim Kurulu Sorumlusu Zach Rodriguez, Wisconsin'de yayın yapan TV kanalı WDJT'ye yaptığı açıklamada, şehirde polislerin vücut kamerası takmasının zorunlu kılınması gerektiğini söyledi.

Kenosha, eyaletin en büyük şehri Milwaukee'nin 65 km güneyinde, Michigan Gölü kenarında yer alan yaklaşık 100 bin kişilik bir yerleşim yeri. Siyah ABD'lilerin eyalette Milwaukee, Racine ve Beloit ile birlikte en yoğun yaşadığı 4 kentten birisi.

Mayıs ayında d George Floyd isimli bir siyah Minnesota'da polis tarafından gözaltına alınırken ölmüştü. Floyd, polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca dizleriyle boynuna bastırması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybetmişti.

Floyd'un ölümünün ardından dünya çapında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatları Önemlidir) protestoları yapılmış, ABD'de bazı kentlerde ağır silahlı askerler görevlendirilmişti.

YouTube paylaşımını geçin, 1 Video altyazısı: Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. YouTube paylaşımının sonu, 1

Neler yaşandı?

Silahlı bir polis memurunun karıştığı olay Pazar günü saat 17.00'de yaşandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, olayın yaşanmasının hemen ardından Blake acil olarak Milwaukee'de bir hastaneye götürüldü.

Polisin Blake'i neden vurduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olaya karışan polis memurlarının isimleri de açıklanmadı.

Wisconsin Adalet Departmanı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili memurların idari izne ayrıldığı açıklandı. Kenosha polisi, olaya karışan polis memurunun soruşturacağını söyledi.

Kaynak, Reuters

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, üç polis memuru, park halindeki bir arazi aracı etrafında dolaşırken Blake olduğu belirtilen kişiye silahlarını doğrultuyor. Blake kapıyı açıp arabaya doğru yaslandığında, bir memurun gömleğinden tuttuğunu ve silahını ateşlediği görülüyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el silah sesi duyuluyor.

Tanınmış sivil haklar avukatı Ben Crump, CNN'e verdiği bilgide Blake'in ailesinin yardım için kendisine ulaştığını söyledi.

Crump yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, vurulduğu sırada Blake'in arabasında üç oğlunun da olduğunu söyledi.

Yerel haber sitesi Kenosha News'e konuşan görgü tanıkları Blake'in polis gelmeden önce iki kadın arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.