Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu: Olayın travması hep yaşayacak

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Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu: Olayın travması hep yaşayacak

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant tarafından dokuz kurşunla yaralanan Temel Ataçocuğu da karar duruşmasında dinlendi.

Ataçocuğu, mahkemede "Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim. Ama ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğiyim" diyerek mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

15 Mart 2019'da düzenlenen saldırıda El Nur Cami'nde olan Temel Ataçocuğu, sol ayağından beş kurşunla, sol kolundan üç kurşunla ve çenesinden bir kurşunla yaralandı.

Avustralya medyasında kurtuluş öyküsü belgesele konu olan Ataçocuğu ile "9 kurşun - Kurtulanın hikayesi" ismiyle bir de belgesel hazırlandı.

Bu belgeselde Ataçocuğu, saldırı günü cami içinde yaşadıklarını ve sonrasındaki zihinsel, fiziksel iyileşme sürecini anlatıyor.

Brenton Tarrant'ın yargılandığı davanın karar duruşmasında dinlenen 44 yaşındaki Ataçocuğu, "O gün cami içindeki kokuyu hiç unutamayacağım" dedi.

Yeni Zelanda'da kebap işletmesi olan Ataçocuğu, sözlerini Mauri dilinde "güçlü ol" anlamına gelen "Kia Kaha" ifadesi ile bitirdi.