Doğu Akdeniz: Türkiye Girit Adası'nın güneyinde askeri tatbikat yapacak

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Türkiye, Salı günü Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" dendi.

Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı NAVTEX'e karşılık olarak yeni bir NAVTEX yayımlamış ve 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak bildirinin Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güneyini kapsadığı belirtilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin azaltılması için Salı günü Atina ve Ankara'da olacak.

Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeden önce Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için ilan ettiği NAVTEX'i de 27 Ağustos'a kadar uzatma kararı almıştı.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelyos Petsas da "Yunanistan sükunet ile karşılık veriyor ve hem diplomatik hem de operasyonel seviyede hazırlıklı davranıyor. Ulusal güven ile, egemenlik haklarını savunmak için gereken her şeyi yapıyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklaması için "gerginliği artıran bir faaliyet" yorumu yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tatbikat kararı, Yunanistan'ın yeni ilan ettiği NAVTEX ve Bakan Akar'ın açıklamaları üzerine geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'le ilgili Pazartesi günkü açıklamasında şunları söyledi: