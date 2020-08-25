Koronavirüs: Ülkelerin okul stratejileri neler?

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Koronavirüs salgınının ikinci dalgası ülke ülke etkisini göstermeye başladı. Vaka sayılarındaki artışla beraber sonbahar döneminde okulların açılıp açılamayacağı da tartışma konusu oldu.

pek çok ülkede ağustos-eylül aylarında açılması gereken okulların ya takvimleri değişti ya da ülkeler uzaktan eğitime geçeceklerini duyurdu.

Okulların açılmasında ülke ülke son durumu derledik:

TÜRKİYE

Türkiye'de okulların internet üzerinden eğitime 31 Ağustos'ta, yüz yüze eğitime de 21 Eylül'de aşamalı geçilmesine karar verildi.

Karar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tavsiyesi doğrultusunda alındı. Kurul, 'yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi ve en az 1 ay ertelenmesi' tavsiyesinde bulundu.

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Kurul toplantısı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim tarihiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Okullar online eğitim ile 31 Ağustos'ta açılacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçilecek. Maske tedariki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak."

ABD

ABD'de okulların açılmasına yönelik tartışmalar sürerken bu tartışmaların ana gündemlerinden bir tanesi de uzaktan eğitim için gerekli olan ekipmanların tedariki.

Okul yılı neredeyse birçok yerde başlarken ülke çapında eğitimciler, bilgisayar eksikliklerinin eşitsizlikleri artıracağından endişe ediyor.

Associated Press'te yer alan bir araştırmaya göre, ABD'deki okullarda ekipman tedarikinde uzun gecikmeler yaşanacak.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik aldığı ticari yaptırım kararlarıyla birlikte dünyanın en büyük üç bilgisayar şirketi Lenovo, HP ve Dell, okul bölgelerine yönelik yaklaşık 5 milyon dizüstü bilgisayar sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Lenovo müşterilerine gönderdiği bir mektupta, Ticaret Bakanlığı'nın Lenovo'nun birden fazla modelinin üreticisi de dahil olmak üzere 11 Çinli şirkete yaptırım uygulaması sebebiyle şirketin mevcut gecikmelerine birkaç hafta ekleyeceğini söyledi.

Okul yönetimleri ise sorunu çözmesi için Trump yönetimine taleplerde bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlar olmadan uzaktan eğitimin başlamasının bazı öğrenciler için öğrenimsizlik anlamına geleceğini söylüyor.

Kaliforniya'da Morongo Birleşik Okul Bölgesi'nin müdürü Tom Baumgarten, "Bu, bir sanatçıdan bir resmi boyasız boyamasını istemek gibi olacak. Bir çocuğa bilgisayar olmadan uzaktan eğitim veremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Dakota'daki Williston Devlet Okulları BT Direktörü Matt Bartenhagen, 2 bin Lenovo Chromebook siparişini bekliyor. Bartenhagen, siparişin ilk olarak temmuzda yapılacağını ancak daha sonra ağustos sonuna ertelendiğini; şimdi ise yılsonuna kadar yapılmasınu umut ettiklerini ifade ediyor.

ABD'de benzer durum masa, sandalye gibi ev içi ihtiyaçlar için de geçerli.

Profitero'nun araştırmasına göre ülkede 11 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar alışveriş sitesi Amazon'da "masa" araması yüzde 600 arttı. Yüz maskesinden sonra en çok aranan ikinci kelime masa oldu.

Profitero'ya göre Amazon'da "çocuk masası" terimi de yüzde 3 bin 783, "bilgisayar masası" kelimesi de yüzde 257 arttı.

Amazon, Target, Walmart, Wayfair, Staples, Office Depot ve Ikea gibi online satış sitelerinde ise masa ve sandalye bulmak da bir hayli zor.

Florida eyaletinde bir yargıç dün, eyaletin koronavirüs salgını sırasında okulları yeniden açma emrinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Yargıç Charles Dodson, okulların haftada en az beş gün açık olma planını reddetti.

GÜNEY KORE

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki okullarda, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle uzaktan eğitime geçmeye karar verildi.

Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Seul, Incheon ve Geonggi şehirlerinde lise son sınıf öğrencileri dışındaki tüm öğrencilerin 11 Eylül'e kadar çevrimiçi ders alacağını söyledi.

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Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, açıklamasında Seul bölgesinde son iki hafta içinde en az 150 öğrencinin ve 43 okul personelinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bölge, ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yarısına ev sahipliği yapıyor. Bugün itibariyle 280 yeni vaka sayısı bildiren ülke salgının ilk aşamasında uyguladığı sıkı tecrit ve kapsamlı takiple salgını kontrol edebildiği için büyük övgüler toplamıştı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamayla ebeveynlere "Çocuklarınızı okula gönderin" çağrısı yaptı.

Johnson bunun ülke ekonomisinin sokağa çıkma kısıtlamalarının yarattığı etkilerden kurtulması için önemli bir adım olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Başbakan ayrıca tıp danışmanlarının, çocukların alacakları eğitimleri kaçırmasının koronavirüsten daha tehlikeli olduğu yönündeki tavsiyesini hatırlatarak, "Okulda COVID-19'a yakalanma riski çok az ve bir çocuğun gelişimi, sağlığı ve refahı için artık okuldan uzakta olmak çok daha zararlı" dedi.

"Bu nedenle, çocuklarımızı eğitim almaya devam etmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmaları için sınıflarına geri götürmemiz hayati derecede önemli. Çocuklarımızın yaşam şansı üzerinde hiçbir şeyin okula dönmekten daha büyük bir etkisi olmayacak."

İngiltere'de ıkullar mart ayında kapılarını kapatmıştı ve haziran ayında yalnızca az sayıda öğrenciye yeniden açılmıştı.

Ülkede hükümet, ekonominin ikinci çeyrekteki yüzde 20'lik daralmasından çıkmasına yardımcı olması için okulların yeniden açılmasını teşvik etmeye çalışıyor.

Cumartesi günü İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin baş tıp görevlileri, COVID-19'a yakalanmış olsalar bile şiddetli hastalık oranının çocuklarda çok düşük olduğunu ve son derece düşük bir ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

İSKOÇYA

İskoçya Eğitim Bakanı John Swinney, İskoç ortaokul öğrencilerinin 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren koridorlarda ve ortak kullanım alanlarında maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

FRANSA

Fransa'da okullar 1 Eylül'de açılacak. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Cumartesi günkü yaptığı açıklamada koruyucu önlemlerin yeterli olması için hükümetin çalıştığını söyledi.

Ülke eylül ayının ilk haftasında da yeni bir ekonomi kurtarma paketi açıklayacak.

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POLONYA

Polonya Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada okulların gelecek hafta açılacağını açıkladı.

Ülkede vaka sayısı geçen haftanın sonunda 903 yeni vakayla rekor seviyelere yükselmişti. Bu durum ise çocuklarını yeniden okula göndermek zorunda kalacak ebeveynlerde endişelere neden oldu.

Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski yaptığı açıklamada, "Her çocuk, genç, sokağa ya da dükkana çıkıyor ve oralarda da enfekte olabilir. Okul yılının başlangıcını erteleme gereğini görmüyorum" dedi.

Okullarda maske zorunlu hale gelmeyecek. Ancak isteyen okul yönetimleri bu kararları kendileri alabilecek.

Okullarda ayrıca çocuklarda ateş ölçümü de yapılmayacak.

38 milyonluk ülke toplam 62 bin 310 vaka ve bin 960 ölüm bildirdi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Niki Kerameus, okulların 7 Eylül'de yeniden açılmasının beklendiğini, ancak gerekli görülürse ertelemenin de söz konusu olabileceğini söyledi.

Bakan, okulların 7 Eylül'de açılmasıyla birlikte öğretmen ve öğrencilerin maske takmalarının zorunlu olacağını söylerken yetkililerin öğrencilere ve öğretmenlere kumaş maskeleri ücretsiz olarak vereceğini sözlerine ekledi.

Ülkede yeni eğitim döneminde her sınıfta öğrenci sayısı 17 ile sınırlı tutulacak.

KENYA

Ocak ayına kadar okulların kapalı olacağı ülkede özellikle özel okullar ayakta kalabilmek için binalarını farklı amaçlarla kullanılıyor.

Mwea Kardeşler Okulu'nun sahibi Joseph Maina, ihtiyaç duyduğu geliri sağlamak için sınıfları tavuklarla doldurdu.

BBC'ye verdiği demeçte "Hayatta kalmak için okulla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik" dedi.

Kenya'nın merkezindeki bir başka okul olan Roka Preparatory'nin sahibi de binasını bir çiftliğe dönüştürdü ve eski oyun alanında sebze yetiştiriyor.