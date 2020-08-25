Jacob Blake: ABD'de polisin siyah bir erkeğe 7 el ateş etmesi ardından başlayan protestolara karşı ulusal muhafızlar görevlendirildi

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Pazar günü ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyah bir erkeğe silahla yedi kez ateş etmesinin ardından başlayan gösteri ve çatışmalar Pazartesi gecesi de devam etti.

Kenosha kentinde arabasının kapısını açtığı anda vurulan ve hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Jacob Blake'in durumunun stabil olduğu bildirildi.

Gösterilerde bina ve araçlar da ateşe verildi; eyalet valisi, polise yardım etmeleri için Ulusal Muhafız birliklerini harekete geçirdi.

Mayıs ayında da Minnesota eyaletinde siyah George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı ülke çapında ve dünyada yaygın protestolara neden olmuştu.

Kenosha kentinde yerel saatle 20.00'den Salı sabahı 07.00'ye dek sokağa çıkma yasağı kondu, ancak bazı göstericiler yasağı deldi.

Vali Evers, Ulusal Muhafız birliklerinin, yerel yetkililerin talebi üzerine ve kentte altyapıyı korumak ve insanların güvenli gösteri yapmasını sağlamak amacıyla göreve çağrıldığını söyledi.

Kenosha'da neler oldu?

Pazartesi akşamı yüzlerce protestocu yürüyüş düzenledi. Milwaukee Journal Sentinel adlı yerel gazete, gösterinin büyük ölçüde olaysız geçtiğini, ancak polise su şişeleri fırlatılması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanıldığını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra ise protestocuların havai fişek attığı, polisin de sis bombası ve ses bombalarıyla karşılık verdiği belirtildi.

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İlerleyen saatlerde bazı binaların ve araçların ateşe verildiği haberi geçerken bir muhabir de yağmalamaya tanıklık ettiğini söyledi.

200 kişilik Ulusal Muhafız birliğinin göreve çağrıldığı belirtildi.

Daha erken saatlerde ise protestocuların, Blake'e ateş eden polisin gözaltına alınması talebiyle bir kamu güvenliği binasına girmeye çalıştıkları, kapının kırıldığı ve polisin biber gazı kullandığı bildirildi.

Vali Evers, eyalet meclisinin 31 Ağustos'taki oturumunda, George Floyd'un ölümünün ardından polisin sorumluluk ve şeffaflığı konusunda ilan edilen yasa tekliflerinin grüşüleceğini söyledi.

Kaynak, EPA

Polisin ateş etmesi olayıyla ilgili neler biliniyor?

Kenosha Polis Teşkilatı, "polis memurunun ateş etmesi olayının" Pazar günü 17.00'de meydana geldiğini, vurulan ve hastaneye kaldırılan Jacob Blake'e polis memurlarının "anında müdahale ettiğini" belirtti.

Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir yerden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Blake park edilmiş aracın etrafında yürürken üç polis memurunun ona silahlarını doğrulttuğu görülüyor.

Blake aracın kapısını açıp içeri eğilirken bir polis memuru onun gömleğinden tutup ateş açıyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el ateş edildiği duyuluyor.

Polis yetkilileri, görevli memurların "aile içi bir olaya" müdahale için orada olduğunu belirtti, ancak ateş açma noktasına nasıl gelindiği konusunda bilgi vermedi. Polisi kimin çağırdığı ve video kaydı başlamadan önce neler olduğu henüz bilinmiyor.

George Floyd'un ve polis şiddetine karşı dava açan diğer aileleri temsil eden tanınmış sivil haklar avukatı Ben Crump, Blake'in ailesinin davasını da aldığını açıkladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Duvar yazısında "Bizden korktukları için bizi öldürüyorlar. Ölüleri onurlandırın" deniyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Crump, Blake'in "aile içi bir olayı yatıştırmaya yardım ettiğini" belirtti.

Güvenlik görevlisi olan Blake'in ameliyattan çıktığı ve durumunda gelişme kaydedildiği belirtiliyor.

Wisconsin Adalet Bakanlığı, 100 bin nüfuslu Kenosha'daki olayı soruşturuyor.

Olaya müdahil olan polis memurları idari izne ayrıldı; haklarında olayla ilgili resmi suçlama yöneltilmesi için başlatılan imza kampanyasına on binlerce imza toplandı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, olayla ilgili "ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma" çağrısı yaptı.

Vali Evers da yaptığı açıklamada Blake'in "eyaletimizde ve ülkemizde güvenlik görevlilerine mensup kişiler tarafından vurulan, yaralanana veya merhametsizce öldürülen ilk siyah kişi olmadığını" söyledi.