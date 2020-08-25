Bosna Savaşı'nda soykırım yaptığı için ceza alan Ratko Mladiç temyize gidiyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 78 yaşındaki Ratko Mladic ömür boyu hapis cezası almıştı

Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yapan ve sivilleri öldürdüğü için soykırım suçundan ceza alan Ratko Mladiç, 2017'de ömür boyu hapis cezası almıştı. Mladiç'in temyiz duruşması başladı.

Soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle ceza alan Mladiç'in temyiz duruşmasına 3 hakim video konferans yöntemiyle katıldı.

İki gün sürecek duruşma, Mladiç'in sağlık sorunları ve koronavirüs salgını nedeniyle bugüne ertelenmişti.

1992-1995 arasında süren Bosna Savaşı'nda Mladiç, Bosnalı Müslümanlara yönelik katiama liderlik etmekle suçlanmış ve ömür boyu hapis cezası almıştı.

Mladiç, Lahey'den video konferans yöntemiyle mahkemeye bağlanan hakimlere çarşamba günü 10 dakikalık bir savunma yapacak.

Salı günü başlayan duruşmada Mladiç'in avukatları, Sırp liderin "planlanmamış olaylarla" ilgili yanlış şekilde ceza aldığını savundu.

Mahkemenin sonucunda 2021'in bahar aylarına kadar bir karar çıkması beklenmiyor.

Ancak mahkemede teknik sıkıntılar yaşanıyor. Hakimler zaman zaman Mladiç'in avukatının ifadelerini duyamadığını, çevirmenin mikrofonunda sorun olduğunu ve konuşma dökümünü okumak zorunda kaldıklarını söylerken, savunma avukatı da müvekkili Mladiç'le her an doğrudan iletişim kuramadığını belirtti.

Daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'e karşı savcılar, 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerektiğini savunmuştu.

Bu temyiz mahkemesi Mladiç'in serbest kalmak için son şansı. Eğer kaybederse hayatının sonuna kadar cezaevinde kalacağı kesinleşecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mahkemenin ilk gününde duruşma salonu boştu.

Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin saldırılarından kurtulanlar ise, temyizin sonucunda Mladiç'in yürüttüğü "soyırım kampanyasının daha önce görülmeyen gerçek boyutlarının görüleceğine" ve hem Srebrenitsa katliamı hem de Bosnalı Müslümanların öldürüldüğü diğer bölgelerde yaşananlar için "alması gereken asıl cezayı alacağına" inanıyor.

Srebrenitsa Anneleri isimli, 1995'teki katliamda hayatını kaybedenlerin akrabası olan kadınların oluşturduğu grubun lideri Munira Subasic, "Umarız Mladic diğer bölgelerde yaptığı soykırımlar için de ceza alır" açıklaması yaptı.

Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, Fransız AFP haber ajansına, "Babasının sağlık sorunlarından dolayı duruşma için yeterince hazırlanamadığını" söyledi:

"Mahkemeye hazırlanmak için gereken enerjisi yoktu, hafızasının ne kadar iyi çalıştığına dair de soru işaretleri var."

"Bosna Kasabı" olarak da anılan Mladiç kısa bir süre önce bağırsaklarındaki poliplerin alınması için ameliyat olmuş, duruşmanın yeniden ertelenmesi için başvurmuştu. Ancak talebi bu kez reddedildi.

Mladiç 2012'de mahkemeye çıktı

Mladiç, Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlemek suçlamasıyla 2012'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı.

2017'de, savaş suçu işlemek, insanlığa karşı suç ve 7 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası almıştı. Diğer bölgelerde gerçekleştirilen soykırımlardan ise beraat etmişti.

Savcılar, bu haftaki duruşmada Mladiç'in bu suçlardan da ceza alması için başvuru yaptı.