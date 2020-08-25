Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Zekeriya Tuyan'ın eşi: Saldırganı affetmeye yakınım

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Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Zekeriya Tuyan'ın eşi: Saldırganı affetmeye yakınım

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında öldürülen 51 kişi arasında olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi, davanın karar duruşmasında konuşmak üzere Christchurch'e geri döndü.

11 ve 5 yaşındaki oğulları ile Singapur'a taşınan Hamimah Tuyan, Yeni Zelanda pandamı kuralları gereği karantinada olduğu otelden, BBC'nin sorularını yanıtladı.

Saldırgan Brenton Tarrant tarafından El Nur Cami'nde vurulan 46 yaşındaki Zekeriya Tuyan, 48 gün hayatta kalma mücadelesi vermişti.

BBC'ye konuşan iki çocuk annesi olan Hamimah Tuyan, önce mahkemede ifade vermek istemediğini anlattı.

Tuyan, hayatlarının nasıl değiştiği ile ilgili saldırgana tatmin yaşatmak istemediği için konuşmak istemediğini ancak sonrasında "bu ifadeyi bir fırsata dönüştürmeyi tercih ettiğini" söyledi.

Hamimah Tuyan, İslam dininin saldırganı affetmeyi önerdiğini, bunu halen değerlendirdiğini de söyledi.

Saldırganın son kurbanı olan Zekeriya Tuyan 15 Mart 2019'daki saldırıdan yaklaşık iki ay sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti.