Yırtıcı kuş gösterisinde seyircilerin arasına inen akbaba 5 aylık bebek ile anneannesini hastanelik etti

Kaynak, PA Media

Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kasabasındaki kuş parkında gösteri yapan bir akbaba, belirlenen direk yerine, seyircilerin arasına inerek, bir kadın izleyici ile kucağındaki 5 aylık torununu hastanelik etti.

Olay, Lahey yakınlarındaki kasabada bulunan Aviafauna adlı kuş parkında meydana geldi. Parkta uzun süreden beri gösteri yapan 8 yaşındaki kızıl akbaba, her zamanki uçuş rotasının aksine, bu kez yanlış iniş yaptı.

Yırtıcı kuş, seyircilerin bulunduğu bölümün arka tarafındaki direk yerine, izleyicilerin arasına indi. Akbaba, omzuna konduğu bir kadın ile kucağında tuttuğu 5 aylık torununa saldırdı.

Yaklaşık 9 kilo ağırlığındaki yırtıcı kuş, 5 aylık kız bebeği yüzünden, anneannesini de kafasından gagaladı. Kanlar içinde kalan anneanne ve torunu, parktaki görevliler tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan bebek ile anneannenin durumunun iyi olduğu bildirildi

Aviafauna adlı parkın sözcüsü Pamela Stolze, rüzgar nedeniyle akbabanın dikkatinin dağılmış olabileceğini belirterek, kuşun insanlara saldırma huyunun bulunmadığını savundu.

Sözcü, Omroep West kanalına yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle yırtıcı kuşa artık gösteri yaptırılmadığını belirtti.