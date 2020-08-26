Jacob Blake: Spor dünyası ırkçılığa karşı ayağa kalktı; Basketbol, tenis, beyzbol ve futbol oyuncuları maçlara çıkmadı

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Wisconsin'de silahsız siyah ABD'li Jacob Blake'in polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasının ardından bazı takımlar ve sporcular, artan sistematik ırkçılığa tepki göstererek müsabakaları boykot etti.

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot etmesinin ardından, NBA yönetimi dünkü play off maçlarının tamamının ertelendiğini açıkladı.

ABD Beyzbol ligi MLB'de ise üç maçta takımlar sahaya çıkmayı reddetti. Futbol ligi MLS'te de aynı sebeple 5 maç ertelendi.

Tenisçi Naomi Osaka da bugünkü WTA maçından çekildiğini duyurdu.

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ABD Tenis Federasyonu, Perşembe ve Cuma günleri oynanması gereken ATP ve WTA müsabakalarını durdurduğunu açıkladı. Federasyon açıklamasında ayrıca, tenisin toplu olarak ırksal eşitsizlik ve sosyal adaletsizliğe karşı bir duruş sergilediği cümleleri de yer aldı.

'Aynı sorumluluğu kanun yapıcılardan da bekliyoruz'

Orlando Magic'e karşı sahaya çıkmayan Milwaukee Bucks oyuncuları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Değişim için ezici taleplere rağmen, hiçbir eylem yapılmadı, bu nedenle bugün odak noktamız basketbol olamaz" ifadelerini kullandı.

Jacob Blake için adalet talebinde bulunan oyuncular olaya karışan polis memurlarının da yargılanmasını istedi:

"Sahaya çıktığımızda Milwaukee'yi ve Wisconsin'i temsil ediyoruz. Oynadığımız oyunda yüksek bir performans göstermemiz gerekiyor. Oyunumuzdan sorumluyuz. Bu standartla işimizi yapıyoruz. Şimdi ise kanunları yapanlardan ve onları uygulayanlardan da aynı sorumluluğu bekliyoruz"

Milwaukee Bucks, Wisconsin eyaletinin en büyük kenti olan Milwaukee'nın takımı.

Milwaukee Bucks'ın koçu Mike Budenholszer "Ben, oyuncularımız ve organizasyonumuz Kenosha'da olanlardan çok rahatsızız" dedi.

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Milwaukee Bucks'ın Başkan Yardımcısı Alex Lasry Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bazı şeyler basketboldan daha büyük. Oyuncular ve organizasyon tarafından bugün alınan duruş, bıktığımızı gösteriyor. Yeter!" dedi.

Lasry, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Değişimin olması gerekiyor. Oyuncularımızın yüzde 100 arkasındayız. Yardımcı olmaya ve gerçek bir değişim yaratmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Boykot kararının ardından Bucks kulübü sahipleri yaptıkları ortak açıklamada, "Oyuncularımızı ve verdikleri kararı tam olarak destekliyoruz. Önceden bilmesek de, onlarla aynı hisleri gönülden paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Değişikliği gerçekleştirmenin tek yolu, gözümüzün önünde meydana gelen ırksal adaletsizliklere ışık tutmaktır. Oyuncularımız bunu yaptı. Biz de onlarla birlikte hesap verebilirlik ve değişim talep edeceğiz."

Eski ABD Başkanı Barack Obama da grevle ilgili desteğini Twitter'dan paylaştı: "Oyuncuları takdir ediyorum. Tüm kurumlarımızın değerlerimizi savunması gerekecek."

NBA oyuncuları, sonraki adımlarını belirlemek için Çarşamba günü Florida'da bir toplantı yapacak.

NBA TV, bazı oyuncuların koronavirüs sebebiyle izolasyon altında oynanan kampusu terk etmeyi düşündüklerini söyledi.

Beyzbolda da maçlar oynanmadı

Seattle Mariners, MLB'de San Diego Padres ile oynadıkları serinin ikinci maçını oynamama kararı aldı.

Mariners oyuncusu Dee Gordon, kararın oyuncuların oy birliğiyle alındığını söyledi.

Twitter paylaşımını geçin, 3 There are serious issues in this country. For me, and for many of my teammates, the injustices, violence, death and systemic racism is deeply personal. This is impacting not only my community, but very directly my family and friends. Our team voted unanimously not to play tonight — Dee Gordon (@FlashGJr) August 26, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Milwaukee Brewers ile Cincinnati Reds arasında dün yapılması planlanan bir diğer beyzbol müsabakası da ertelendi.

Brewers tarafından yapılan açıklamada, "Brewers and Reds oyuncuları bu geceki beyzbol maçını oynamama kararı aldı. Topluluğumuz ve milletimiz böylesine bir acı çekerken, gerçekten önemli olan konulara, özellikle ırksal adaletsizliğe ve sistemik baskıya dikkatleri çekmek istedik" denildi.

İki Kaliforniya takımı San Francisco Giants ve Los Angeles Dodgers da planlanan maçlarını erteledi. İki takım yayımladıkları ortak bildiride, "Ülkemizin tarihi boyunca spor, değişime giden güçlü bir araç oldu. Dodgers ve Giants, daha adil bir toplum için ortak hedefte oyuncularımızın aldığı karara gururla katılıyor" dedi.

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7 kurşuna istinaden 7 delikli tişörtle sahaya çıktılar

Kadın basketbol ligi WNBA'de de Florida'nın Bradenton kentindeki üç maç ertelendi.

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Kol kola giren oyuncular, yedi kurşunla vurulan Blake'in adının ve mermi sayılarını temsil eden 7 deliğin yer aldığı tişörtlerle sahaya çıktı.

Atlanta Dream'den Elizabeth Williams, tüm WNBA oyuncuları adına yaptığı açıklamada, "NBA'deki kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. İrtibat halindeyiz ve toplu hareket etmeye çalışıyoruz" dedi ve ekledi:

"Siyahların hayatlarının önemli olduğuna gerçekten inanıyorsanız, gidin ve oy verin."

Futbolda da 5 maç oynanmadı