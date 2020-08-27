Laura Kasırgası: ABD'nin Louisiana eyaletini vuran kasırga 6 can kaybına ve büyük hasara yol açtı

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ABD'nin Louisiana eyaletini vuran ve bölgede son yüz yılın en şiddetlisi olarak nitelenen Laura Kasırgası binalarda büyük hasara yol açıp yarım milyondan fazla konutu elektriksiz bırakırken, en az altı kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saatte 240 km hıza varan kategori 4 şiddetindeki kasırga, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını vuran en şiddetli kasırgalardan biri oldu.

Fırtına şiddeti korkulan düzeye ulaşmasa da kıyıdan uzak iç kesimleri de etkiledi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinin bazı bölgelerinden yarım milyon kişiye evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Ancak ABD'nin nüfusa oranla koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu Louisiana'da virüs nedeniyle bazı bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Federal Afet İdare Dairesi yetkilileri, kasırganın en şiddetli etkisinin Lake Charles bölgesinde hissedildiğini kaydetti.

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Louisiana Valisi John Bel Edwards, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" dedi.

Vali, Leesville bölgesinde 14 yaşında bir kız çocuğunun devrilen bir ağaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı ve "Daha fazla olmaması için dua etsem de korkarım sonuncusu olmayacak" dedi.

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Kasırga, Louisiana'da yerel saatle Perşembe sabah erken saatlerde Cameron bölgesini vurdu. Daha sonra kuzeye Texas sınırının doğusuna doğru ilerledi.

Dört saat sonra fırtınanın şiddeti kategori 3'e, bir süre sonra da 2'ye düşürüldü. Sabah 07.00'de fırtınanın hızı saatte 160 km düzeyinde seyretti.

Louisiana'da yaklaşık 500 bin evin elektriği kesilmiş durumda. Texas'ta ise 100 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

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Hayati tehlike uyarısı yapılmıştı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Louisiana kıyılarını vuran Laura Kasırgası'nın ani sel baskınlarına neden olduğunu duyurarak, yaşanan felaketin hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Şiddeti bakımından dördüncü kategorideki Laura'nın, saatte 240 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Laura Kasırgası aynı hızda devam ederse, ABD'nin Körfez kıyılarını vuran en güçlü fırtınalardan biri olarak tarihe geçeceği ifade edilmişti.

Texas ve Louisiana'da şimdiye kadar yarım milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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'Korunaklı iç odalara sığının'

Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın ilerlediği hat üzerinde yaşayan bölge sakinlerine, pencerelerden uzak durmaları ve korunaklı iç odalara sığınmaları tavsiyesinde bulundu:

"Bir masanın ya da sağlam bir mobilyanın altına girerek bekleyin. Minder, battaniye ve yastıklarla baş bölgenizi ve vücudunuzu koruyun."

Yoğun yağış ve güçlü fırtınanın Louisiana'nın güneybatısındaki Lake Charles kentini vurduğu görüntüler ekranlara yansıdı.

Beşinci kategoriye yükselmesinden korkuluyordu

Bölgede etkisini hissettiren bir diğer fırtına da Marco. Karayipler'de 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Marco, Pazartesi günü Louisiana'ya ulaşarak yoğun yağışlara neden oldu.

Laura ve Marco'nun 48 saat arayla Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyordu; ancak Marco'nun etkisini bir miktar azaltarak tropik fırtına düzeyine gerilediği bildirildi.

Öte yandan Laura, yalnızca 24 saatte yüzde 70 oranında güç kazanarak üçüncü kategoriden dördüncü kategoriye yükseldi. Laura'nın beşinci kategoriye geçmesinden korkuluyordu. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan fırtınalar beşinci kategoride değerlendiriliyor.

2005 yılındaki Katrina kasırgası, ABD kıyılarına ulaşmadan önce beşinci kategoriye yükselmişti. New Orleans kentinde sel felaketine neden olan Katrina, 1800 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınadan etkilenmesi beklenen bölge sakinlerinin "yerel yetkililerin yönlendirmelerini dinlemelerini" söyledi.