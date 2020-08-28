Rusya 'dünyanın en büyük nükleer patlaması'nın görüntülerini yayınladı

Rus yetkililer, 50 megatonluk 'Çar Bombası'nın Barents Denizi'ndeki denemesindeki patlamanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3 bin 333 kat daha büyük olduğunu belirtti.

Bulutların 69 bin metre yükseldiği ifade ediliyor. Bu, bir yolcu uçağının havada seyrettiği irtifanın 6 katı demek.