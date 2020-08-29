Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?

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ABD'li oyuncu ve yapımcı Chadwick Boseman, 43 yaşında kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetti.

Beyaz perdede efsanevi karakterlere hayat veren Boseman, Black Panther filminde oynadığı başrol ile dünya çapında üne kavuşmuştu.

Black Panther, bir siyah süper kahraman filmi olması dolayısıyla tarihe geçmişti.

2016 yılında kanser olan ve bunu kamuoyuna duyurmayan Boseman'in, ailesi yanı başındayken hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Vanity Fair dergisine göre genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen başarılı bir filmografiye imza atan Boseman'ın ardından çok sayıda ünlü isim duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Cuma günü hayatını kaybettiği açıklanan Boseman, 42 adlı filmde beyzbolun efsane ismi Jackie Robinson'ı, Marshall adlı filmde Yüksek Mahkeme yargıcı Thurgood Marshall'ı, Get On Up adlı filmde ise müzisyen James Brown'ı canlandırmıştı.

Black Panther'in yaratıcısı olan Marvel Stüdyoları Twitter'dan paylaştığı mesajında Boseman'ın ölümünden ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Lewis Hamilton pole pozisyonunu Boseman'a adadı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ise Beyaz Saray'da Boseman ile tanıştığını, "genç, yetenekli ve siyah biri olarak gücünü gençlerin örnek alacağı bir kahraman yaratmak için kullandığını, hem de bunu bir yandan acı çekerken yaptığını" söyledi.

Twitter paylaşımını geçin, 2 Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7 — Barack Obama (@BarackObama) August 29, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

ABD medyasının önde gelen isimlerinden olan Oprah Winfrey ise Boseman'ın ameliyatlar ve kemoterapi sürerken yetenekli ve nazik ruhunu insanlara gösterme cesaretini ve gücünü sergilediğini yazdı.

Twitter paylaşımını geçin, 3 What a gentle gifted SOUL. Showing us all that Greatness in between surgeries and chemo. The courage, the strength, the Power it takes to do that. This is what Dignity looks like. https://t.co/U3OOnJVS42 — Oprah Winfrey (@Oprah) August 29, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton, Belçika'daki yarışta pole pozisyonunu Boseman'a adadığını söyledi.

'Genç, yetenekli ve siyah olmanın anlamı değişti'

Boseman'in hayali bir ülke olan Wakanda'nın lideri ve süper bir kahraman olan T'Challa'yı canlandırdığı Black Panther filmi ise özellikle siyah çocuklar ve gençler için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Marvel'in bir yapımında bir siyah süper kahramana bu kadar önemli bir şekilde yer vermesi ve Wakanda'nın gelişmiş bir ülke olması dolayısıyla bir ilk olan Black Panther, güçlü siyah kadın karakterlere de yer veriyordu.

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Gazeteci Clint Smith de Black Panther filminin küçük oğlu üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu, oğlunun T'Challa karakterini kendisine bir idol olarak seçtiğini yazdı.

Boseman de geçen yıl verdiği bir röportajında bu film ile 'genç, yetenekli ve siyah olmanın' anlamının değiştiğini dile getirmişti.

Sivil hakları mücadelesinin önde gelen isimlerinden aktivist Martin Luther King Jr'ın en büyük oğlu ise Boseman'ın canlandırdığı karakterlerle tarihi hayata getirdiğini söyledi.

Twitter paylaşımını geçin, 4 Chadwick Boseman brought history to life on the silver screen, from Jackie Robinson, James Brown and Thurgood Marshall.



As Black Panther, he was also a superhero to many.



And despite his 4 year long battle with cancer, he kept fighting and he kept inspiring. He will be missed. pic.twitter.com/f0Tc8ByaXj — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) August 29, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 4