İsrail ve BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapıldı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararı almasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş bugün yapıldı. Tel Aviv'den Abu Dhabi'ye giden uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de vardı.