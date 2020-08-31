İsrail ve BAE arasında ilk kez ticari uçuş yapıldı
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararı almasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş bugün yapıldı. Tel Aviv'den Abu Dhabi'ye giden uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de vardı.
İsrailli El Al havayolu şirketine ait uçak, İsrail ve ABD yetkililerinden oluşan heyeti taşıdı.
Uçuş, Suudi Arabistan hava sahasından geçilerek yapıldı.
Suudi Arabistan, normal şartlar altında İsrail uçaklarının hava sahasının kullanmasına izin vermiyor.
ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla BAE, 1948'de kurulan İsrail'i tanıyan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.
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İsrail'i tanıyan diğer Arap ülkeleri ise Mısır ve Ürdün.
İsrail ilhak planını askıya almıştı
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşma kapsamında karşılıklı diplomatik misyonların açılması, uçuş, ticaret ve ikili ilişkilerin başlaması öngörülüyor.
Tanınma karşılığında İsrail de Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planını askıya almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söylemişti.
BAE, İsrail'le yaptığı anlaşma sonrası ABD'den F-35 savaş uçağı da almak istiyor.
İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan bir maddesiyle İsrail'in BAE'ye F-35 satışına itiraz etmeyeceğini öne sürmüştü.
İsrail'de Başbakanlık haberi yalanlamış ve ABD'nin bölge ülkelerine stratejik silahlar satmasına yönelik itirazlarını sürdüreceğini vurgulamıştı.
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