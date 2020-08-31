Meis: Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin tepkisi sonrası 'Nöbet değişimi alışılagelmiş bir durum' dedi

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Yunanistan Savunma Bakanlığı, Meis Adası'nın silahlandırılmadığını, "adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir" denildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göndermeler yaparak, "bir ülkenin, tehdit altında bulunması halinde gerek kara kıtasını gerekse adalarını koruma hakkı olduğunu" öne sürmüştü.

Aynı yetkililere göre Yunanistan, bundan kaynaklanan haklarını kullanarak, "Ege'deki Yunan adalarının savunmasına yönelik her türlü önlemi almakla mükellef".

Fransız haber ajansı AFP'de yayımlanan iki fotoğraftan birinde, bir grup Yunan askeri normal sefer yapan feribotlardan çıkarken görülüyordu.

Diğer fotoğrafta ise yine aynı feribota başka bir grup Yunan askeri binerken görüntülenmişti.

Fotoğraflar Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

'Doğalgaz araştırmalarına karşı'

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapacağını açıklamıştı.

Atina'da hükümet yetkilileri tatbikatların, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan edilmemiş ancak Yunan kıtasahanlığı olarak kabul ettiğimiz deniz bölgelerinde doğal gaz araştırmaları yapmasına yanıt olduğunu" söylüyor.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması'nda Yunanistan'ın Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile 12 Ada'da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar ile Meis Adası) kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapmaması hükme bağlanmıştı.

Yunanistan bu adalarda, "sadece muhafız gücü bulundurduğunu ve bu gücün saldırı değil savunma mevzilerinde konuşlandırıldıklarını" belirtiyor.

Atina yönetimi ayrıca "1974'teki Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin olası tehdidine karşı Yunan adalarındaki asker sayısının artırıldığına" dikkat çekiyor.

AKP Sözcüsü Çelik: Yeni bir korsanlık örneği

Öte yandan, Meis'in silahlandırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları "yeni bir korsanlık örneği" olarak nitelendirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.

Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Meis'in tarihi

Türkçe'deki Meis adını Yunancadaki "Meğisti"den alan ve sonradan "Kastelorizo" olarak anılan bu küçük Akdeniz adası, 1913 yılına kadar Osmanlı yönetimi altında iken denizcilik ve ticaret alanında önemli bir adaydı.

Adanın Yunan halkı 1913'te Osmanlıya karşı ayaklandığında, adadaki az sayıdaki Türk muhafızları, Girit Adası'ndan gelen güçlerin taarruzu ile adayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Ada, Osmanlıdan kopuşuyla denizcilik ve ticari önemini yitirmiş; ve halkın büyük bir bölümü Rodos, Atina hatta Avustralya'ya göç etmek zorunda kalmıştı.

Araştırmacı Prof. Vasiliki Christhanthopoulou'ya göre: "O dönemde Yunanistan, Balkan Savaşlarında bulunduğu için adaya gereken desteği veremeyince Meis Adası, 1913-1915 yılları arasında kendi kendini yönetmiş ancak 1915-1921 yılları arasında Fransızlar tarafından işgal edilmişti.

1921'den 2. Dünya Savaşı'na kadar, 12 adalar gibi, İtalyanların yönetimine geçen Meis, 1943-1945 yılları arasında İngilizlerin eline geçti.

O yıllarda nüfusu 1500'ü bulan ada halkı, İngilizlere karşı savaşan Nazi Almanya'sının ağır bombardımanlarından kurtulmak için İngilizler tarafından Gazze ve Portsaid gibi İngiliz yönetimi altındaki bölgelere sevk edildiler.

2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle 1500 Meisli tekrar bombalanmış adalarına döndüklerinde evlerini harabeler halinde bulmuşlardı.

Nitekim 1947 Paris Antlaşması'yla 12 adaların bir uzantısı olarak Meis de Yunanistan'a devredildi.

Ada halkının nüfusu bugün ancak 1500'ü buluyor.