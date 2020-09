İngiltere'de hesabın yarısını devletin ödediği dışarıda yemek yeme kampanyası boyunca 64 milyondan fazla sipariş verildi

"Eat Out, Help Out" (Dışarıda ye, yardım et) adıyla uygulamaya konulan program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılandı.