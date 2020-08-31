Koronavirüs: 'İngiltere'de bu kadar yokluk çeken insan göreceğimi asla tahmin etmezdim'

Koronavirüs salgını İngiltere'de de birçok kişiyi sofraya koyacak yemek bile bulamayacak hale getirdi.

Salgının neden olduğu işsizlikten en çok etkilenen yerlerden biri olan Teesside'da spor salonu sahibi Mike Hind, kendi imkanlarıyla komşularına yardım ediyor.