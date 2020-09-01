Koronavirüs: İngiltere'de fakir ve zengin öğrenciler arasındaki eğitim uçurumu yüzde 46 arttı

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, İngiltere ve Galler'de çoğu öğrenci Mart ayından bu yana ilk kez sınıfa geri dönüyor

İngiltere'de veriler koronavirüs yasakları dönemine denk düşen öğretim yılında, zengin ve yoksul öğrenciler arasındaki öğrenim uçurumunun yüzde 46 açıldığına işaret ederken, uzmanlar, yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerdeki okullara giden dezavantajlı öğrencilere acilen destek sağlanması için çağrı yaptı.

Birleşik Krallık'ın İngiltere ve Galler bölgelerindeki okulların çoğunda yeni öğretim yılı başlarken, Ulusal Eğitim Araştırmaları Vakfı (National Foundation for Educational Research) tarafından 2 bini aşkın okuldan 3 bin öğretmen ve okul müdürüyle yapılan mülakatlara dayanan kapsamlı bir araştırma yürütüldü.

Gerileme-öğrenim kaybı yoksullukla doğru orantılı

Araştırma, Mart ayından okulların kapanmasından, çeşitli bakımlardan dezavantajlı olan, ya da siyah ve diğer etnik azınlıklara mensup öğrencilerin, daha iyi durumda olan beyaz öğrencilere göre daha fazla etkilendiği ve gerilediklerini ortaya koydu.

Bütün öğrencilerin eğitim kaybı ortalamasının, aynı zamanda okulların kapalı kaldığı döneme denk düşecek şekilde 3 ay olmasına karşın, öğretmenler en yoksul bölgelerdeki okullara devam eden öğrencilerin yarıdan fazlası açısından bu kaybın 4 ay ya da fazlasına yani gerilemeye tekabül ettiğini söylüyorlar.

Oysa bu ölçüde gerileyen öğrenci oranı yoksulluğun daha az olduğu bölgelerde yüzde 15'e kadar düşüyor.

Okulların kapandığı dönemde 6 aylık bir öğrenim kaybına yani fiili gerilemeye uğrayan öğrencilerin oranı en zengin bölgelerde yüzde 1'lere kadar düşerken en fakir bölgelerde bunun 10 katına fırlıyor.

Okullara ek bütçe ihtiyacı

Araştırmada, İngiltere'de pandemi önlemlerinden en kötü etkilenen orta eğitim düzeyindeki okulların, yeni öğretim yılı başlarken ek personel, hijyen ve internet teknolojisi masrafları için 700 bin sterlin civarında ek bütçeye ihtiyaç duyacağı da tahmin ediliyor.

Bu miktarın ilkokullar açısından ortalama 280 bin sterlin civarında olması bekleniyor.

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Öğrenim uçurumu oranı gerçekçi mi?

Öğretmenlerin verdiği bilgi ve yaptığı tahminlere dayanan araştırma, dezavantajlı öğrenciler ile diğerleri arasındaki öğrenim uçurumun bir önceki yıla göre yüzde 46 büyüdüğünü ortaya koydu.

Ancak, okullar arasındaki farklar da göz önüne alınacak olursa bu yüzde 46'lık uçurum tahmininin bile çok iyimser olabileceğine dikkat çekildi.

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Kızlar daha az geriledi

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu tüm öğrencilerin hemen yarısının öğrenimde uğradıkları kayıpları telafi edebilmek için yoğun desteğe ihtiyaç duydukları. Oğlan çocuklarının ortalama olarak bakıldığında genel olarak kız öğrencilere göre daha kötü durumda oldukları ve daha çok geriledikleri görüldü.

Guardian gazetesine konuşan, araştırmacı kurumun baş sosyal bilim danışmanı Angela Donkin "Öğretmenler ve okullar açısından hala bir çok engel devam ediyor. Bu çoğu öğrenci açısından sorunun hızlı bir telafi değil sürece yayılan bir öğrenime dönüş meselesi olarak görülmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Bu süreçte dezavantajlı bölgeler ve öğrencilere odaklanılması gereğine de dikkat çekti.

Mart'tan bu yana ilk kez sınıfta

İskoçya ve Kuzey İrlanda bölgelerinde öğrenim yılı zaten başlamıştı, İngiltere ve Galler bölgelerinde ise öğrencilerin çoğu Mart ayının ortasından bu yana bu hafta ilk kez bu hafta sınıftan içeri adım atıyorlar.

Geçen öğrenim döneminde kapanan okullarda sadece salgınla mücadele sürecinde sağlık sektörü gibi işlerde çalışanların veya bakamayacak durumda olan bir kesimin çocuklarına sınırlı bir eğitim sağlanmıştı.

Yapılan araştırma kapsamında görüşülen okul müdürlerinin yüzde 90'ı, okulları açmayı başarabileceklerini düşünürken, kalan yüze 10, hükümetin sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulayabilmek için daha fazla personel ya da kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Araştırma ayrıca gerek personel gerekse öğrencilerin dijital teknolojiye erişimde hala sorunlar yaşadığını ve bunun da okullar önümüzdeki aylarda yeniden kapatılacak olursa sorunları büyüteceğini ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan uzmanlar hükümetin arayı kapatmaya yönelik ek dersler, küçük gruplar gibi yöntemler için ayırdığı 1 milyar sterlinlik bütçenin yeterli olmayabileceğini, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin etkili bir telafi için daha uzun süreli desteğe ihtiyaç duyabileceğini söylüyorlar.