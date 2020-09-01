Jacob Blake: Trump, Kenosha Belediye Başkanı için 'radikal anarşistleri destekleyen bir ahmak' dedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trump Kenosha'da Blake'in vurulması ardından çıkan olaylarda zarar gören yerleri ziyaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, polisin Jacob Blake adlı siyah ABD vatandaşını 7 el ateş açarak ağır yaraladığı Kenosha kentine gitti.

Trump, Wisconsin eyaletindeki kenti ziyaretinde polis memurlarıyla görüşecek, Blake ailesini ziyaret etmeyecek.

Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Trump, Kenosha'nın Demokrat partili belediye başkanı için "radikal anarşistleri destekleyen bir ahmak" ifadesini kullandı.

Trump, olay sonrası yapılan eylemleri bastırmak üzere kente Ulusal Muhafızları göndermeselerdi, buranın yerle bir olacağını da iddia etti.

Trump Ulusal Muhafızları Kenosha'ya kendisinin gönderdiğini belirtmiş olsa da karar Wisconsin eyaleti Valisi tarafından verilmişti.

Trump, bazı protestocuların Kenosha Belediye Başkanı John Antaramian'ın evine girmeye çalıştığına dair haberler gördüğünü belirterek "Dün gece bazı radikal anarşistlerin belediye başkanının evine girmeye çalıştığını gördüm. Bu zavallı ahmağın başına kötü şeyler geliyor, çok aptal bir belediye başkanı. Nasıl belediye başkanı olmuş bir fikrim yok" dedi.

Eylemcilerin belediye başkanının evine girmeye çalıştığı iddiaları da doğrulanmadı.

Wisconsin eyaletinde bulunan kentte, silahsız olan Blake'e polis tarafından aradan 7 el ateş açılması ardından büyük protestolar yapılmıştı.

Yerel siyasiler Trump'tan kente gelmemesini istedi ancak 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kampanya sürecinde bulunan Trump buraya giderek polislerle görüşeceğini açıkladı.

Ziyaret, başkanlık seçimleri öncesinde ülkede "yasa ve düzen" tartışmalarının giderek siyasi bir hal aldığı bir dönemde yapılıyor.

Jacob Blake'in babası: Oğlumun ölümünü siyasete alet etmeyeceğim

Jacob Blake'in babası,Trump'ın bugün yapacağı ziyaretle ilgili olarak oğlunun hayatını "siyasete alet ettirmeyeceğini" söyledi.

29 yaşındaki üç çocuk babası Jacob Blake, çocuklarının da bulunduğu arabasına eğilmişken polisin yedi el ateş etmesiyle ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılmış, olayın ardından ülkede ırkçılığa karşı yeni gösteriler başlamıştı.

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CNN'e konuşan Jacob Blake'in babası, oğlunun hayatının, Başkan Trump ile görüşmekten çok daha önemli olduğunu söyledi.

Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu. İyi bir poz verme derdim yok" dedi.

Yerel yetkililer, son günlerde yatışan protestoların yeniden canlanması kaygısıyla Trump'tan Kenosha'ya gitmemesini istedi.

Ancak Trump bu çağrıları reddedip Demokrat belediye başkanı ve valiyi, bölgedeki şiddet olaylarını kontrol altına alamamakla suçladı. Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönem yarışında, yasa ve düzen sorununu gündeminin ilk sırasına aldı.

Trump, Blake ailesi avukatlarının da yanlarında olmasını istedikleri için onlarla görüşmeyeceğini kaydetti.

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Baba Blake ne dedi?

Oğlunun hala belden aşağısının felçli olduğunu söyleyen Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu" dedi.

"İki hafta önce oğullarıyla koşan, benimle telefonda konuşup gülen, şimdi ilse bacaklarını kıpırdatamayan birinden söz ediyoruz" diyen Blake oğlunun "hayata tutunmaya çalıştığını" söyledi.

23 Ağustos'ta meydana gelen olayda Blake'e ateş eden polis memuru Rusten Sheskey, olayla ilgili soruşturma süresince idari izne çıkarıldı.

Baba Jacob Blake, oğlunun başına gelenlerin ardından "bazı tehditler aldığını" söyledi.

Depresyonda olduğu için 20 yaşındaki diğer oğlunu da hastaneye götürdüğünü söyleyen Blake, "Bu ailenin ne kadar yük altında olduğunu insanların anlamaması üzücü" diye konuştu.

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Trump Kenosha'da ne yapacak?

Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers, travma yaşamış olan kentteki vatandaşların "iyileşmesini engelleyeceği" için Trump'ın ziyareti yeniden düşünmesini istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın güvenlik güçleri ile görüşeceği ve "gösterilerden etkilenen işyerlerini" ziyaret edeceği belirtildi.

Trump ayrıca Blake'in vurulması ardından yapılan gösterilerde protestoculara ateş açıp iki kişiyi silahla öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse'u da savundu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada bu gencin "kendisini savunduğunu" belirterek "Sanırım büyük bir sorun yaşıyordu, belki de öldürülecekti" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Portland'daki Trump taraftarları

Portland'da neler oluyor?

Siyah Amerikalı George Floyd'un Mayıs ayında polis tarafından öldürülmesinin ardından Oregon eyaletinin Portland kenti de protestoların merkezlerinden biri haline geldi.

Jacob Blake'in vurulması üzerine başlayan protestolarda Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çatışma çıktı.

Sağcı aktivist olarak ifade edilen 39 yaşındaki Aaron Danielson vurularak öldürüldü.

Traftarlarının "barışçıl" gösteri yaptıklarını söyleyen Trump, ırkçılık karşıtı göstericilere sıvı boya fırlatmalarını ise "boya silah değildir, savunma amaçlıdır" şeklinde yorumladı.

Bir gazeteciye de "Sizin taraftarlarınız, evet onlar sizin taraftarınız oluyor, genç bir erkeği boyayla değil kurşunla öldürdü. Bu utanç verici" dedi.

Medyada yer alan haberlere göre, Danielson'un ölümüyle ilgili olarak, kendisini anti-faşist olarak tanımlayan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Los Angeles'ta bir siyah erkek polis tarafından öldürüldü

Pazartesi gecesi Los Angeles'ta polisin siyah bir erkeği silahla vurup öldürmesinin ardından kentte protestolar başladı.