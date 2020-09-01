Arakanlı Müslümanlar: Dünyanın en büyük mülteci kampında büyümek
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da ordunun 3 yıl önce yaptığı operasyon nedeniyle binlerce Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
O sıralar Naim'e hamile olan annesi de onlardan biriydi.
Naim, Bangladeş'te Cox Bazar'da bulunan, dünyanın en büyük mülteci kampında hayata geldi ve kamptan hiç dışarı çıkmadı.
Myanmar ordusunun bölgedeki silahlı militanları hedef aldığını belirttiği operasyon, Naim ve daha binlerce çocuğun geleceğini belirsiz hale getirdi.
Her yıl kampta yaklaşık 20 bin çocuk doğuyor. Ailelerinin Myanmar'a geri dönebilme ümitleri artık neredeyse tamamen tükendi.
Olaylardan önce Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyordu.
Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.
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