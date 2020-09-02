Erick Morillo: 'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ 49 yaşında hayatını kaybetti

Morillo, bir aydan kısa bir süre önce aynı partide birlikte çaldığı kadın DJ'e cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Florida'daki WPLG televizyon kanalının haberine göre önce suçlamaları reddeden DJ, daha sonra taciz mağduru üzerinden toplanan adli delillerin şüpheli olarak kendisini işaret etmesi üzerine teslim olmuştu.