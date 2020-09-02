İsrail askerinin diziyle boynuna bastırdığı Filistinli protestocu: 'Yaşlıyız diye saldırmazlar dedik'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Khairi Hanoon Batı Şeria'nın işgal altındaki bölgesinde barışçıl bir gösteri sırasında gözaltına alındığını söyledi.

Bir İsrail askeri, 1 Eylül'de Batı Şeria'nın İsrail işgali altındaki bölgesinde düzenlenen bir gösteri sırasında dizini Filistinli protestocunun boynuna bastırarak kelepçelerken görüntülendi.

Boynuna basıldığı görülen 60 yaşındaki Khairi Hanoon, Filistin'de birçok kişi tarafından tanınan bir aktivist.

Olay sırasında çekilen videoda, İsrailli askerin Hanoon'u yere yatırdıktan sonra 50 saniye boyunca dizini Filistinli aktivistin boynuna bastırırken görülüyor.

Filistin olayla ilgili kınama açıklaması yaparken İsrail ordusu, askerlerinin "tehdit altında olduğu için bu yöntemi kullandığını" açıkladı.

İsrail ordusu açıklamasında, görüntülerin "kasıtlı olarak sadece bir kısmının yayımlandığını, tutuklamayı yapmak üzere önden giden ordu birliklerinin karşılaştığı şiddet ve isyanı göstermediği" ifade edildi.

"Yaşlı birkaç kişi olarak yürüdük"

Video, 1 Eylül Salı günü Batı Şeria'nın Şufa kasabasındaki İsrail yerleşim birimine karşı yapılan protesto sırasında çekildi. Yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı ancak İsrail bunu reddediyor.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine göre Hanoon, "Yaşlı birkaç kişi olarak yürüdük, askerlerin bize saldırmayacağını düşünmüştük, yanılmışız. Bize haydut gibi saldırdılar." dedi:

"60 yaşındayım, silahlı bir askere karşı ne yapabilirim? Ancak olay yerindeki askere göre ben bir tehditmişim, birkaç dakika içinde bana sert bir şekilde saldırmaya başladı."

Bir süre sonra serbest bırakılan ve evine dönen Hanoon, bu olayın 25 Mayıs'ta bir polisin boynuna dizini koyduktan sonra nefes alamayarak hayatını kaybeden ABD vatandaşı George Floyd'un ölümünü hatırlattığını söyledi:

"Tam olarak öyle hissettim. O asker beni boğuyormuş gibi hissetim."

Filistin basınında geniş yer bulan görüntülerle ilgili Filistinli bir yetkili "vahşi" ifadesini kullandı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail ordusu görüntlerin bilinçli olarak kesildiğini savunuyor.

İsrail Savunma Güçleri'ne (IDF) göre Şufa'daki "şiddet içerikli eyleme 200 kişi katıldı ve bu kişiler İsrailli askerlere taş atarak saldırdı."

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bir noktada Batı Şeria'daki birçok eyleme katılan ve 'tahrikçi' olarak bilinen Filistinli bir eylemci, güçlerimizin komutanını birkaç kez dürttü ve provokasyon yaratmaya çalıştı. Komutan bir süre kendini tutsa da kendisine yapılan saldırıların ardından güvenlik güçlerinin bu kişiyi tutuklaması gerekti, çünkü güvenlik güçlerine saldırmaya ve karşı koymaya devam etti.