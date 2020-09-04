Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Berlusconi 'kendi başına nefes alabiliyor'

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İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün gece hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olmadığı, kendi başına nefes alabildiği açıklanan Berlusconi'nin birkaç gün daha hastanede tedavi görmesi planlanıyor.

83 yaşındaki Berlusconi'nin Covid-19'a yakalandığı geçen Çarşamba günü belirlenmişti. Berlusconi'nin hastalık semptomu göstermediği, ancak İtalya'da son günlerde çok sayıda vakanın görüldüğü Sardinya adasında bir süre kaldığı için test yaptırdığı açıklanmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Perşembe günü, hafif hastalık belirtileri göstermesi üzerine Berlusconi gece yarısı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne yatırıldı. Eski Başbakan'ın durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı belirtildi.

La Repubblica gazetesi Berlusconi'nin hastaneye yürüyerek girdiğini yazdı.

Devlet kanalı Rai ise San Raffaele Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Berlusconi'de çift taraflı zatürre başlangıcı belirlendiğini duyurdu.

Berlusconi'nin şahsi doktoru Profesör Alberto Zangrillo, bugün öğleden sonra basın toplantısı düzenleyerek eski başbakanın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Zangrillo, ay sonunda 84 yaşını dolduracak olan Berlusconi'nin yaşı ve önceki hastalıkları nedeniyle risk grubunda olduğunu, gözlem altında tutulacağını söyledi. Doktoru, Berlusconi'nin durumunun endişe verici olmadığını, yoğun bakım ya da entübasyona ihtiyaç duymadığını, kendi başına nefes alabildiğini belirtti.

4 kez başbakanlık yapan Berlusconi dün partisi Haydi İtalya'nın (Forza Italia) bir etkinliğine telefon bağlantısıyla katılarak "Gayet iyiyim" demişti. Berlusconi, Bu ay sonunda yapılacak yerel seçimler için kampanya döneminde çalışmayı sürdüreceğini söylemişti.

Sevgilisi, kızı ve oğlu da pozitif

Silvio Berlusconi'nin koronavirüsü kimden kaptığı henüz bilinmiyor. Silvio Berlusconi'nin yanı sıra 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina ile 36 yaşındaki kızı Barbara ve 31 yaşındaki oğlu Luigi Berlusconi'nin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.

Berlusconi'nin geçen ay Sardinya'daki villasında birlikte görüntülendiği iş insanı Flavio Briatore de geçen hafta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Aynı zamanda eski bir Formula 1 takım menajeri olan Briatore'ye ait Billionaire (milyarder) isimli gece kulübü, Sardinya adasında çok sayıda vakanın yayılma merkezi haline gelmişti.